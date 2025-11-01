粉紅超跑進醫院! 贊境第二天為病患祈福人潮滿滿
生活中心／陳孟暄 董子誠 新北報導
白沙屯媽祖睽違多年再次來到新北，今天是贊境行程的第二天，「粉紅超跑」下午來到亞東醫院，沿途人潮滿滿，許多信眾手拿線香、背著平安福，就為了迎媽祖，還有人坐著輪椅、甚至剛開完刀也趕來現場，就是希望祈求健康平安。
滿滿人潮整齊排隊，信眾熱情喊著口號，現場還有人發放結緣品，手裡拿著線香、背包掛著平安福，就是為了迎媽祖。
信眾：「我跟媽祖走，走30年了，從50幾歲走到現在85歲了，跟著媽祖走，才有辦法走到這個年齡」。
信眾：「到竹北嘛，啊有到南投，啊怎麼都沒有來台北，真的講沒幾天，就真的來」。
粉紅超跑進醫院！ 贊境第二天為病患祈福人潮滿滿。(圖／民視新聞)
媽祖贊境第二天，來到亞東醫院，不少人特地來祈求平安健康，甚至有信眾才剛開完刀，就想親眼看看媽祖一面。
信眾：「我昨天下午才開刀完，然後就剛好有一個這緣分，知道媽祖要來賜福，所以想說過來給媽祖拜拜祈求」。
信眾：「我太太就專程來這裡要看要拜，祝她身體好一點」。
媽祖起駕，碰上周末假期，人潮更是洶湧，信眾滿心期待，就盼粉紅超跑待會可以衝進醫院，讓這份信仰，給予信眾們對抗病魔的動力，現場還傳遞轎子模型，象徵平安祝福，這次藝人胡鴻達也特地到場求平安，更表示會將主持費用，捐出去做公益。
粉紅超跑進醫院！ 贊境第二天為病患祈福人潮滿滿。(圖／民視新聞)
藝人 胡鴻達：「我昨天是受邀主持北辰宮的晚會，然後今天特地在來參加，這個月我都有許一個心願，就是說我只要有主持的收入，我都會去捐款」。
白沙屯拱天宮醫護團團長 小馬：「院長還有我們的醫療人員，跟我們的拱天宮醫護團，他們都很辛苦，也期待跟媽祖婆來跟他們祈福」。
最後，慈悲的白沙媽，在所有人的歡呼下三進三出，離開醫院，繼續前往板橋慈惠宮，要與「板橋媽」百年會香，這裡是郭台銘兒時曾住過的宮廟，就連總統賴清德和市長侯友宜，也都曾參拜，就看信眾一路相隨，也見證了粉紅超跑的魅力。
