粉紅超跑領46萬人走西螺大橋 香燈腳嗨翻

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者陳冠備／彰化報導〕苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖北港進香今(15日)凌晨5點自彰化大村起駕後一路南下，「粉紅超跑」火力全開，不到上午10點即抵溪州。面對西螺大橋維修封閉的「關卡」，鑾轎在橋前短暫搖晃後，隨即直上西螺大橋，帶領46萬名香燈腳踏橋跨越濁水溪，場面震撼，信眾直呼「見證奇蹟」。

白沙屯媽祖今日繼續南下前往北港朝天宮，行經彰化、雲林交界須跨越濁水溪。由於西螺大橋正進行整修，原規劃可改道溪州大橋或涉水「潦溪」，不過彰化縣政府因應進香潮，採取人車分流措施，開放鑾轎與信眾步行西螺大橋，車輛則改走溪州大橋，成為首次大規模進香隊伍進入維修中橋梁的特殊場景。

廣告 廣告

上午10點20分左右，鑾轎抵達西螺大橋橋頭，現場氣氛一度緊繃，只見轎身上下擺動，隨即選擇步行上橋，現場瞬間歡聲雷動。近46萬名香燈腳浩浩蕩跟隨「粉紅超跑」走上西螺大橋，隊伍綿延不絕，場面壯觀。過程中，一般信眾與警察也獲邀共同扛轎，見證這歷史性的一刻。全隊花費約50分鐘，順利跨越大橋，抵達雲林西螺。

不少信眾表示，能在封閉橋面上行走是難得體驗，「像被媽祖特別安排的一條路」。也有信眾感動地說，「這是媽祖婆的慈悲與愛」，讓香燈腳在沒有車輛干擾下，輕鬆漫步跨過濁水溪，見證了屹立不搖的台灣奇蹟。

橫跨彰化、雲林2縣的西螺大橋，彰化縣政府去年12月起封閉，進行鋼構補強、橋面伸縮縫更新、外觀重新塗裝等工程，預計封橋約1年。

【看原文連結】

更多自由時報報導

「媽祖要進來」！粉紅超跑敲門 員林「中華賓士」竟沒人應門

最美風景！46萬人跟隨「粉紅超跑」 香燈腳默默一舉動被讚爆

有神快拜！ 「粉紅超跑」首度衝彰縣警局交通隊甩尾停駕

白沙屯媽祖「擇路」六度遲疑！ 預定上午10點後跨越濁水溪進雲林

