粉紅超跑駕到！「四媽會」首次齊聚岡山 萬人朝聖嗨翻

「粉紅超跑」白沙屯媽祖自昨（5）日起展開為期三天的高雄遶境祈福活動，昨早在高雄區漁會熱鬧起駕，吸引上千名信徒朝聖，現場熱鬧非凡，交通一度壅塞，接下來兩天將繼續繞境岡山，為地方居民與信徒賜福。

岡山壽天宮主委戴清福表示，今年適逢岡山壽天宮創建313周年，苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖有史以來首次與鳳山五甲龍成宮、旗山天后宮一同「三山媽祖」齊聚岡山，更特別恭請苗栗白沙屯拱天宮媽祖參與，才有此次「四大天后、四媽會」的歷史時刻，期待繞境凝聚岡山宗教文化信仰，更帶動觀光。

廣告 廣告

白沙屯拱天宮媽祖在高雄遶境三天，昨日首站到前鎮漁港，並從高雄區漁會起駕。遶境活動從上午九時三十分先在穩發漁業公司停駕，還登上遠洋漁船華珊參零壹號，行經華偉漁業集團、富明集團、佛公天后宮、草衙朝陽寺、草衙五千宮、慈正宮、明正堂、南海清宮、三天宮、碧天府、金龍太子宮、紅毛港城隍廟，晚間六點三十分夜駐駕紅毛港朝天宮，沿途粗估吸引數萬信眾隨行、跪地「鑽轎底」祈福、擺香案膜拜。

信眾最期待的焦點是首次到岡山賜福的苗栗白沙屯媽祖，「粉紅超跑」一現身，現場彩帶、全場響起熱烈歡呼，彩帶與七彩煙火齊放。白沙屯媽祖通過岡山高中前時，不少信眾都準備鑽轎底祈求媽祖賜福，岡山在地居民也熱情參與，幾乎每家每戶都擺出香案迎接，沿途更有信眾搭建臨時棚架，提供休息、飲水與補給，照顧香燈腳的需求。

此外，高雄市長陳其邁及立委柯志恩、邱議瑩、許智傑等人也親自扶轎繞境，陳其邁向岡山壽天宮媽祖祈福高雄市民平安。市府經發局也準備一萬份「媽祖平安券」於上午及下午在壽天宮前廣場限量發放，信眾可在岡山百家合作商家折抵消費，促進地方經濟，同時讓來自全台的香燈腳更深入了解岡山風情。

警方提醒，欲前往岡山區參加「高雄三山媽祖暨白沙屯媽祖贊境賜福遶境」的民眾，最好搭乘捷運、台鐵或公車，因部分路段清晨就已全線封閉，例如公園北路口、公園西路壽峰橋、公園東路與壽華路口、公園路與壽天路口、中華橋與阿公店路二段路口。遶境路線也會隨時依人潮彈性管制，必要時管制車輛進入。

媽祖平安券。（圖／高雄市政府）

延伸閱讀

賴政府封掉小紅書 吳子嘉預言：年輕票要跑光了

不是吃太鹹！ 醫揭實情：三高才是傷腎兇手

1千元買「超迷你」聖誕交換禮物 網卻讚翻：會增值