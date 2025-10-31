「粉紅超跑」到新北！ 白沙屯媽祖現身土城板橋贊境

新北市 / 綜合報導

白沙屯拱天宮媽祖的粉紅超跑，將舉行為期三天的祈安賜福活動，主要範圍是土城與板橋，今(31)日一早已經有許多民眾在路上等著媽祖賜福。

白沙屯拱天宮媽祖的粉紅超跑，這回來到新北市，將舉行為期三天的祈安賜福贊境活動，粉紅超跑一早從土城出發，有非常多的信眾，已經在路上等著媽祖賜福，而這回的贊境範圍，是土城跟板橋兩個區域，結合北辰宮以及慈惠宮的百年會香，預計吸引數萬名香燈腳與信眾，再掀地方的宗教盛事。

宗教盛事！小學生喊「我愛媽祖」鑾轎轉進校園賜福 ，鑽轎，香燈腳排好隊虔誠趴下等著鑽轎底，仔細聽一旁有小朋友大喊，媽祖媽祖我愛你，粉紅超跑猶豫了一下，最後果真實現孩子們的願望。

白沙屯媽祖飛速進入校園，大人小孩都在歡呼，媽祖在新北市展開，一連三天的贊境活動，今日從土城北辰宮起駕，為了迎接媽祖信徒們做好準備，其中土城樂利國小學生舞獅上陣。

同學VS.記者說：「前幾天就有練習了，禮拜三的時候，(你們都怎麼練習)，就拿著獅頭去裡面跳，(跟著鼓)，對，跟著鼓跳，(你說跟著鼓跳)，鼓的聲音，鼓的節奏。」

土城樂利國小教師會會長林建成說：「我們學校有舞獅隊，然後就是帶舞獅的社團老師，就負責打鼓，然後孩子們就是，也喜歡參加這麼文化的盛宴這樣子，我覺得非常地棒。」

白沙屯媽祖除了31日在土城，第二天會從華德公園起駕，傍晚回鑾慈惠宮，第三天出發後傍晚到板橋第一運動場，結束這次贊境行程，而這一路上許多香燈腳鑽轎底，祈求平安健康香燈腳說：「就身體上面有一些生病，對所以希望趁這次可以恢復，有媽祖的保佑。」

香燈腳說：「走三天，(已經走)七年，剛開始是想要挑戰自己，啊走了就停不了了。」看看這位香燈腳，包包都是追隨媽祖的「戰利品」，這回粉紅超跑降臨新北市，讓大家感受難得的宗教盛事。

