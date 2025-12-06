南部中心／綜合報導

有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖受邀來到高雄，聯合岡山、旗山和鳳山當地的三家廟宇，舉辦盛大的賜福遶境活動，吸引大批信徒到場迎接，這也是南北四大天后首次於高雄合體，場面盛大。

「粉紅超跑」到高雄 「四大天后」合體遶境場面盛大

白沙屯媽祖受邀南下三天，參加高雄三山媽祖賜福贊境活動。（圖／民視新聞）

"粉紅超跑"白沙屯拱天宮媽祖現身高雄岡山壽天宮，所到之處湧入大批信徒，將現場擠得水洩不通。熱鬧的鑼鼓聲響雲霄，市長陳其邁也來接駕。白沙屯媽祖受邀南下三天，參加岡山壽天宮、旗山天后宮、鳳山五甲龍成宮，首次聯合舉辦的高雄三山媽祖賜福贊境活動，吸引數萬信眾隨行。信眾說很開心，前一天就有來了看，覺得南北媽祖合體是個不錯的組合，希望下次還有機會。

白沙屯拱天宮媽祖現身高雄岡山壽天宮，所到之處湧入大批信徒。（圖／民視新聞）

適逢岡山壽天宮創建313週年，今年邀請白沙屯媽祖共同祈安賜福遶境，南北四大天后首次於高雄合體，盛大場面，也展現台灣民間信仰的強大凝聚力。岡山壽天宮主委戴清福說，這次恭請白沙屯媽祖來參與盛事，給我們岡山區民來賜福，預計參與人數大概有十萬人。

