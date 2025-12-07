「粉紅超跑」南下最後一天 信徒把握最後機會見媽祖

高雄市 / 綜合報導

「粉紅超跑」白沙屯媽祖南下第3天，同樣從高雄岡山壽天宮出發，沿途贊境，由於今(7)日是最後一天，信徒把握機會追隨媽祖腳步，廟方估計約有8到10萬人，而中午12點到下午3點這段時間，在廟埕廣場，廟方開放讓信徒「定點」鑽轎腳，一早廟宇就被「香燈腳」擠爆。

粉紅超跑白沙屯媽祖，今(7)日同樣從高雄岡山壽天宮出發，上萬名香燈腳湧入追隨，熱鬧滾滾，贊境第三天，到岡山當地賜福，由於是最後一天，廟方估計約有8到10萬人參與，信徒說：「今天走第三天，今年是第一次跟家人來參加，從桃園來，我是雲林來的，滿感動的，我是近兩年才開始跟著媽祖走。」

廣告 廣告

有的是第一次參加，有的已經是資深香燈腳，身上配戴滿滿媽祖小物，還有當地少棒隊，整團帶來繞境，少棒隊教練說：「希望能夠祈福啊，小朋友能平安，打球順利，然後健康。」路線全長約6.7公里，少棒隊成員活力滿滿，跟隨著贊境隊伍，希望透過媽祖保佑，未來比賽成績更加亮眼，還有人即便行動不方便，也要來共襄盛舉。

信徒說：「跟昨天跟今天而已，求大家平安啦。」贊境行程來到尾聲，岡山當地街道，同樣被追隨媽祖的信徒擠爆，廟方預計中午12點到下午三點，在廟埕廣場，開放讓信徒定點鑽轎腳，粉紅超跑開到哪，香燈腳們就跟到哪，岡山街頭宛如媽祖嘉年華，對廟方和信徒來說，不只是腳步前進，也代表文化信仰持續延續。

原始連結







更多華視新聞報導

12/6、7高雄三山媽祖暨白沙屯媽祖賜福遶境起駕 高市府推媽祖平安券迎進香信眾

粉紅超跑南下！白沙屯媽祖高雄贊境 吸信徒朝聖

高雄週末好熱鬧！ AAA頒獎典禮.白沙屯媽都來了

