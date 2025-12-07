「粉紅超跑」南下贊境最終日！ 廟方估18萬信徒朝聖

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗通宵的白沙屯媽祖「粉紅超跑」南下高雄贊境第三天，最後一站回到岡山壽天宮，讓香燈腳們，定點「鑽轎腳」，壽天宮主委表示，不少人把握時機，現場預估有18萬人，而在遶境隊伍，除了有信徒分享零食飲料，還有人打造「充電車」供其他人免費充電，業者本身是香燈腳，追隨媽祖從苗栗南下，原本都是開著小貨車載送信徒，三年前轉型做充電車，被不少人大讚他的暖心舉動。

主持人說：「尖叫聲。」粉紅超跑結束三天贊境活動，最後一站回到岡山壽天宮，主持人說：「白沙屯拱天宮，發囉。」贊境尾聲，人潮依舊不減，沿路不只有信徒發放零食飲料，吸睛的還有這個，用小貨車打造電子產品充電站，各型號插頭應有盡有，信徒狂讚這設計，超級實用。

信徒說：「整天下來說實在，(手機)很快就沒電了，行動電源背一顆，可能也不夠充，第一次看到這種充電車，真的，老闆娘很貼心。」方便充電在路上拍媽祖用電量很大老闆娘很貼心，充電車業者張小姐，從苗栗南下，原本都是開車載香燈腳，約三年前花五、六萬元打造充電車，滿足信徒用電需求，充電車業者張小姐說：「下半年度這次是第四次啊，因為從南投開始我們每一個地方都有去，(現在)充電需求很高啦，所以(信徒)滿感謝我們的啦，我們也沒什麼所求，就是抱著跟媽祖出來玩。」

另外重頭戲之一，白沙屯媽祖，定點在廟埕廣場，讓信徒們鑽轎腳，大家雙手合十，誠心祈求媽祖保佑，信徒說：「因為知道白沙屯媽祖要來，所以我們就特別一家人帶過來，拜拜求平安。」白沙屯媽祖要來特別一家人帶過來，拜拜求平安。

信徒說：「(媽媽)80歲，第一次來，很感動，大家都很幫忙，都很幫忙，讓我媽媽可以過轎。」高雄岡山壽天宮主委戴良慶說：「今天(7日)預計，沒有20萬人也有18萬人，非常多，因為大家都知道『粉紅超跑」，今天(7日)下午就要回去了。」

活動最後一天，香燈腳把握時間朝聖粉紅超跑，也讓活動氣氛升到最高點。主持人說：「發囉，起囉。」

