「粉紅超跑」南下高雄贊境 母攜癱兒淚求媽祖賜福

高雄市 / 綜合報導

白沙屯媽祖南下高雄贊境，今（6）日在岡山路途，有一位媽媽帶著車禍後癱瘓十幾年的兒子，前來淚求媽祖賜福，希望可以讓孩子早點站起來；另外，可以在商圈折抵使用免費發放的媽祖平安券，下午排隊隊伍超過500公尺，搶頭香的民眾為了領平安券等了2、3個小時，至於粉紅超跑所到之處更是人潮滿滿，整天估計湧入10萬名香燈腳追隨媽祖腳步。

敲鑼打鼓聲響徹雲霄，現場聚集虔誠的信眾並列跪拜，其中最引人注目的，是這一對母子，媽媽帶著因為車禍，癱瘓十幾年的兒子來向媽祖祈福，身障者家屬說：「轎子有停很久，我有感覺到，對，好像在幫他加持這樣，16年多了，還不能站起來，所以我來求媽祖保佑，讓他趕快好起來。」

話說到哽咽，因為孩子行動不便十多年，家人都是既心疼又不捨，淚求媽祖賜福，「粉紅超跑」白沙屯媽祖，6日來到高雄岡山贊境，除了感人故事，也有福利發送。工作人員說：「平安券保平安，等一下就可以馬上去採購了喔。」

媽祖平安券串聯商圈與攤商，每張折抵50元，讓所有「媽祖粉絲」都有機會拿到，排隊隊伍超過5百公尺，下午4點開始發放，搶頭香的民眾好早就來了，排隊民眾說：「(等幾個小時)，現在已經兩、三個小時，平安券也可以當紀念啊，作紀念啊，作紀念。」

白沙屯媽祖週末南下高雄展開跨區祈福，廟方估計湧入十萬名香燈腳，追隨媽祖腳步熱鬧滾滾，也因為人潮過多發生小插曲，一名男子行經交通管制路段時，不滿通行受阻，和現場工作人員爆發口角，警方上前安撫情緒協調，只能說媽祖魅力無限，造訪的地方都有信徒擠爆現場。

