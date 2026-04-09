「粉紅超跑」即將啟程 交通部出動三層聯防疏運香燈腳

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[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

一年一度白沙屯媽祖進香活動即將自4月12日深夜登轎出發，預計4月20日傍晚回宮，活動共計9日。由於今年報名進香活動人數再創新高，交通部長陳世凱積極指揮調度，出動台鐵為主、公路為輔、高鐵協同的三層聯防進行規劃，全力疏運「香燈腳」。

交通部次長陳彥伯近期陸續前往高鐵嘉義站、北港接駁點、嘉義火車站、高鐵苗栗站、白沙屯接駁點及台鐵白沙屯站進行現地視察，聽取台鐵公司、公路局及高鐵公司疏運規劃及現場布置情形說明。（圖／交通部）

交通部次長陳彥伯近期陸續前往高鐵嘉義站、北港接駁點、嘉義火車站、高鐵苗栗站、白沙屯接駁點及台鐵白沙屯站進行現地視察，聽取台鐵公司、公路局及高鐵公司疏運規劃及現場布置情形說明。

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陳彥伯指示，各疏運單位積極做好人潮及車流動線規劃、交通管制及相關疏導措施，並備妥雨備，全力加開班次協助疏運，同時全面啟動運具聯防機制，隨時因應支援，務必做到站不留人，將香燈腳們平安順利送到媽祖身邊參與進香活動。

交通部進一步分析，4月12日、20日為苗栗白沙屯交通需求尖峰；16日則是雲林北港交通需求尖峰，陳世凱指示，交通部疏運勇腳交通隊完成相關疏運規劃，並做好準備。

台鐵將於4月12日、19日及20日成立前進指揮所，活動期間由台鐵公司、公路局、鐵道局及高鐵公司共同聯防，積極應對。同時，各疏運單位已加派人力投入疏運，並將持續關注進香活動動態、動態調整相關疏運措施，即時透過多元管道宣導資訊，以利民眾查詢及紓解地方交通壓力。

交通部鐵公路疏運規劃如下：

一、 臺鐵部分：4月11、12、13、18、19、20日（6天）加開區間（快）車160列次；4月11、12、18、19、20日（5天）共25列次莒光號增停白沙屯站、加掛215列次，海線運能較平日增加108.7%，以疏運活動日人潮，歡迎民眾多加利用。

二、 公路客運部分：公路局已規劃2條公路客運直達車接駁路線接駁民眾，包括4月12日及20日行駛往返高鐵苗栗站至白沙屯拱天宮直達車，班距約10分鐘1班，4月16日行駛往返北港朝天宮至臺鐵嘉義站直達車，班距約10-15分鐘1班，2條路線收費均為全票50元(半票25元)，並將視搭車需求，機動增車增加運能，載滿即發車。

三、 高鐵部分：為疏運進香人潮，高鐵公司已增開10班次(南下4班、北上6班)，其中重要時段4月12日7-8時及15-22時、4月20日7-9時，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站；另4月16日8-21時及4月17日8-23時，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵嘉義站，後續並將視訂位狀況及現場人潮增開臨時班次。



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