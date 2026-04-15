「粉紅超跑」愛車廠 首度駐駕大村中華賓士

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

彰化大村賓士車廠，媽祖與香燈腳在此停駕休息。（圖／白沙屯媽祖網路電視台）





白沙屯媽祖進香路線不固定，想停哪就停哪，不過已經連續兩天，都停駐駕在車廠，昨天晚間駐駕在彰化大村賓士車廠過夜，前一天，更是11度停在TOYOTA展示中心，粉紅超跑似乎特別愛逛車廠，跟車特別有緣，香燈腳說，媽祖應該是體恤他們趕路太辛苦，刻意選擇空間寬敞，還有涼爽冷氣可以吹的車廠跟展示中心，讓他們可以好好休息。

媽祖鑾轎晚間七點多，來到大村中山路，一開始停在賓士車廠前，似乎在考慮要不要停駕休息，駐足將近十分鐘後，衝往大門口。

廣告 廣告

香燈腳：「喔。」

正當大家以為媽祖要駐駕了，鑾轎又突然掉頭，停了一下後，以倒車的方式三進三退衝進去。

香燈腳：「進喔。」

原本以為只是短暫停駕，但最後媽祖決定進到展示中心駐駕，讓香燈腳和轎班人員休息過夜，讓期待已久的車廠員工和附近居民都相當興奮，因為對連日趕路的香燈腳來說，鑾轎選擇停駕或駐駕在車廠，簡直是五星級的恩惠。

香燈腳：「這邊有比較寬敞的空間，隨轎人員、香燈腳需要休息的地方。」

香燈腳：「體諒我們香燈腳，有舒服的冷氣可以吹。」

其實媽祖南下首日，同樣也在苗栗苑裡TOYOTA停駕，車廠員工早就準備好香案，等待媽祖到來，因為這已經是媽祖婆第11度在這裡停駕了，粉紅超跑跟車特別有緣，歷年進香不管是南下或北返，特別喜愛停駕或駐駕車廠，而彰化花壇的這間BMW，就是粉紅超跑的由來。

香燈腳：「可能祂真的很喜歡汽車，超跑嘛，因為粉紅超跑，也不是浪得虛名。」

尤其在彰化台一線中山路，沿路有非常多大型車廠展示中心，包括TOYOTA、BMW、LEXUS和中華三菱汽車等，都是進香必經路徑，停車場空間大，適合人數眾多的香燈腳休息，網友說粉紅超跑，貼心替香燈腳考量，選擇車廠停駐駕，可能也要順便回廠保養一番。

與媽祖同行！2026 遶境全攻略看東森

【本文由東森新聞提供，未經授權，請勿轉載！】

更多東森新聞報導

不斷更新／媽祖停駕西螺福興宮 縣長張麗善接駕

人海奇蹟重逢！白沙屯媽祖牽線 符咒救回命危阿嬤

白沙屯媽祖進香 固力伸為信眾保養行動活力

