"粉紅超跑"白沙屯媽祖贊境新北 最終站慈惠宮會香

生活中心／陳孟暄 談駿豪 新北報導



「粉紅超跑」白沙屯媽祖，暌違多年再次來到新北市，連續3天，以「贊境」的形式，從土城到板橋，最終在「板橋媽」慈惠宮進行百年會香，場面盛大又熱鬧。一早信徒擠爆土城板橋、其中不少人更是請假來朝聖！

鞭炮聲、鑼鼓聲不斷響起，也激起信眾熱情，高舉旗子、喊著口號，跟著"粉紅超跑"一路前進。



白沙屯媽祖睽違多年來新北，是受到土城北辰宮和板橋慈惠宮邀請，以「贊境」形式前來，三天行程走固定路線，橫跨土城、板橋，沿途還有許多信眾早早卡位迎駕。

信眾：「從早上7點多等到現在，現在已經快十點了嗎，哇!現場好多人，尤其是我們這一條，一級戰區的裕民路上，祈求大家生意興隆跟那個平安健康順利。」。





信眾：「特別來等，站了一個多小時了，祈求大家平安啊，國泰民安啊，還有颱風不要再來了」。





白沙屯媽祖31號一早從北辰宮起駕，沿途經過五雲宮、三元宮等廟宇，最終2號會在慈惠宮「板橋媽」進行百年會香。

土城"北辰宮"志工 王石樵：「三年前白沙屯媽祖有過來繞境，只是他沒有出動粉紅超跑，那今年他特別出動粉紅超跑，然後我想大家又更熱烈了」。





拱天宮主委 洪文華：「真的粉紅超跑每次出門都很多人，以前是他們自己請媽祖過來，這次是我們官方出動的，第一次上台北」。





「粉紅超跑」魅力依舊，不僅讓新北街頭湧入大批信眾，也匯集滿滿祝福能量。





