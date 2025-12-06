「粉紅超跑」高雄岡山繞境！店家流淚迎接 騎士抱怨堵路

白沙屯媽祖在高雄的三山媽祖會繞境，雖然吸引大批遊客信徒，但也引發部分騎士抱怨。（圖／翻攝Threads_darkzeromax）

白沙屯拱天宮媽祖近日到高雄展開三山媽祖會繞境活動，其中６日及７日在岡山市區進行賜福繞境，吸引大量信眾與遊客湧入，一度造成道路壅塞。不僅引發部分騎士對交通管制的不滿，甚至當場與交管人員發生爭執。但，也有感人時刻，當地一家羊肉店業者見證「粉紅超跑」神轎突然轉向進入店內，令店家感動落淚。

繞境期間，一名騎士因道路管制問題與交管人員發生爭執。該騎士情緒激動，拿著安全帽表達不滿，他抱怨道路被堵塞導致無法通行。騎士強調即使有申請繞境活動，也應該留下通道供民眾通行，否則就應該將道路完全封閉。這起爭執反映了部分用路人對大型宗教活動佔用公共道路的不滿情緒。

然而，繞境活動中也出現溫馨場景。一段路程中，媽祖的「粉紅超跑」神轎突然在路上轉圈，接著出乎意料地衝進路旁一家羊肉店。當時店家正拿著香站在門口，一度因突如其來的狀況而愣住，經工作人員提醒後才趕緊進入室內誠心祝禱。雖然媽祖只在店內停留短短幾分鐘，但已讓店家感動得頻頻拭淚。

白沙屯媽祖在高雄岡山繞境，突然衝進一旁店家，讓業者又驚又喜，還自動流下眼淚。（圖／翻攝Youtube＠白沙屯媽祖網路電視台）

羊肉店業者表示，當自己拿香時，感動得眼淚自動流下來，心裡感到非常溫暖。他解釋道，平常白沙屯媽祖的粉紅超跑神轎多停靠在學校及公家單位，但6日上午10點多，神轎突然衝進他們的羊肉店，讓他們又驚又喜。店家回憶當時情景，提到許多信徒都在呼喚媽祖，媽祖就停下來了，而他只是拿香一直祈求媽祖進來，沒想到媽祖真的就進來了。

無論民眾對繞境活動持何種態度，由於白沙屯媽祖在岡山的活動只有兩天，且事前已公布路徑，建議民眾若不想行程受到延誤，可提早出門或事先避開活動路線，以減少雙方衝突。這次活動不僅展現了民間信仰的熱烈，也反映了宗教活動與日常生活之間需要相互協調的課題。

