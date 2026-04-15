白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
粉紅超跑Day3從彰化出發! 民視記者加入急行軍直呼好喘
生活中心／綜合報導
白沙屯媽祖進香活動離北港越來越近了，即將進入重頭戲，今天（週三）民視新聞團隊派出3年資歷的香燈腳，攝影嚴凱、以及第一次參與盛會的記者嘉美，一早開始跟著媽祖往南行。
記者孟嘉美、攝影嚴凱：「這幾天我們可以看到，媽祖走路的路線...，你可以感覺到，記者現在其實非常的喘，真的是因為這個，粉紅超跑名不虛傳，祂的速度真的相當快。」香燈腳：「辛苦妳了妳真的很棒，（謝謝，噢！好喘喔），辛苦妳了，應該很喘，（齁！好喘）。」一連線完，馬上被旁邊香燈腳發現，是媽祖進香新生啦！白沙屯媽祖週三一早繼續往北港前進，民視新聞團隊這一棒由記者嘉美、以及攝影嚴凱、偉倫跟隨，今年，很多香燈腳，都跟嘉美一樣，第一次參與，邊走邊講話，可能就會變這樣。記者孟嘉美、攝影嚴凱：「現場可以看到，今天早上，凌晨5點的時候，白沙屯媽祖是從這...，好喘喔等一下，哈哈哈哈...。」攝影大哥竟然毫不心軟笑一波，不過，有資深香燈腳，已經走10年了，目前要跟完全程。
白沙屯媽祖進香沿途都有點心站民眾發放福食。（圖／民視新聞）
香燈腳：「我想要走全程，這是我的目標，腳是有起水泡，走在白沙屯媽祖這裡面，我覺得是滿值得的，因為這是我10幾年來，一直想要做的事情，走了10年下來，我感受到就是，旁邊的很多前輩友分享，在走的時候就是不要急，（那妳腳有起水泡嗎）？沒有，（那妳很厲害耶），就是不要急，跟著媽祖的腳步走，聽著鑼聲走，不要一直跑一直追。」為了避免腳摩擦，也可以穿五指襪，會比較舒適，沿途雖然有很多休息專車，但今年有點兩難，愛心車不想造成其他用路人困擾，也想提供香燈腳們歇腳處。沿途休息車民眾：「怕有一些香燈腳，真的走不動了，我這邊的專車就只是想說，收一些腳破皮的發炎的，或者是腳受傷，也有老人家。」走累了，有休息站，還有白沙屯媽祖進香限定的純中藥痠痛藥洗，釋放雙腳，看看我們的記者嘉美，也來噴幾下，待會能走更遠、更久。
白沙屯媽祖行程即將進入北港，沿途休息站準備「痠痛藥洗」，緩解香燈腳腿部疲勞。（圖／民視新聞）
白沙屯媽祖總會痠痛服務站志工楊小姐：「我們每年都有準備，8大桶至10桶的藥洗，我們特別請中藥廠幫我們熬製，最重要的還有一點，我們有請示媽祖。」整桶藥洗還有媽祖的壓轎金加持，可以讓香燈腳更保護的意味，以及20萬片痠痛藥布提供大家，沿途福食補給滿滿。福食仙草點心站Kelvin：「今天準備4000顆仙草凍，300罐仙草茶供大家使用，要拿完就是看天氣熱不熱，大概2-3個小時，到5個小時。」福食土雞蛋民眾：「今天就5箱（土雞蛋），1000顆雞蛋，我們今天預計多久可以發完，等一下就發完了，很快等一下就發完了。」就連日常蛋白質媽祖婆都幫大家傳遍遍，這趟白沙屯媽祖進香無路線行程，即將進入重頭戲，吃飽喝足，再繼續跟著媽祖腳步繼續走下去。
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