「粉紅超馬」小紅包亮相 嘉義市邀民眾來嘉迎幸福

迎馬年，嘉義市發送喜氣洋洋的「馬迎春暉」春聯和「粉紅超馬」小紅包，盼為市民朋友幸福「加碼」。（圖：嘉義市政府提供）

迎接農曆馬年到來，嘉義市政府推出「粉紅超馬」小紅包，結合插畫設計、書法與年節吉祥元素，為春節增添溫暖氣氛。

嘉義市「粉紅超馬」小紅包以粉紅馬為主角，將寓意平安的蘋果、象徵吉利的橘子，以及「春」、「福」等吉祥字樣，搭配象徵國泰民安的十元硬幣，巧妙透過設計融入馬鞍造型中。

嘉義市公布「粉紅超馬」馬年小紅包發送時間和地點，邀市民一起把幸福迎回家。（圖：嘉義市政府提供）

嘉義市市長黃敏惠表示，為展現創意，市府今年再度邀請知名插畫家SMART莊信棠以及書法家饒嘉博，共同完成「馬迎春暉」春聯設計，春聯己發放到各家戶，而民眾最期待的馬年小紅包也會在年節期間開始發放。讓民眾在拿到小紅包的同時，感受到馬年所有好運都「上馬，幸福也隨之「加碼」。

「粉紅超馬」馬年小紅包發送時間和地點，分別是大年初一（2/17）在嘉義城隍廟、九華山地藏庵及文化局文化廣場等地，限量發送；大年初二(2/18)則在文財殿、初九(2/25)則會在玉皇宮發放，歡迎大家過年來嘉義市，把幸福迎回家。（龐清廉報導）