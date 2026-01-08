粉紅風暴來襲 多款草莓產品限定上市

花園thai thai推出多款冬季限定草莓甜點，職人以精湛手藝演繹草莓的季節魅力。（台北花園大酒店提供）

隨著冬季草莓產季甜美登場，烘焙業者推出各式草莓商品，滿足草莓控的味蕾。花園thai thai冬季推出多款限定草莓甜點，由職人以精湛手藝演繹草莓的季節魅力。草莓夏洛特蛋糕以法式夏洛特為靈感，底層以手指蛋糕搭配開心果巴伐洛內餡，再堆疊草莓慕斯及草莓庫利，呈現酸甜經典風味。

草莓樹蛋糕融合新鮮草莓與香草慕斯林餡，鋪以鮮莓與金箔於頂層，展現節慶華麗視覺。草莓鮮奶油蛋糕以柔軟戚風蛋糕為基底，內餡混以新鮮草莓與植物性鮮奶油，外層再覆以鮮奶油並點綴新鮮草莓，綻放細膩純粹的莓果風味。草莓磅蛋糕以奶油磅蛋糕融合草莓粉加以烘烤，表層裹以草莓糖水與草莓巧克力醬，再以莓果乾點綴，香氣馥郁。

迷你草莓磅蛋糕於外層刷上草莓果膠，搭配新鮮草莓與開心果，展現精緻的迷你甜點魅力。草莓塔以酥脆塔皮盛裝香草輕奶油，點綴以新鮮草莓及金箔、糖，酸甜風味在口中平衡。草莓瑪德蓮以焦化奶油與草莓粉為基底，輕覆草莓巧克力，上覆以開心果碎。多款甜點皆以新鮮草莓入饌，售價49元起。無論作為伴手禮、節慶禮盒或冬季下午茶皆十分合適。

滿蓋的草莓蒙布朗不僅視覺浪漫，風味也香甜絕美。（慕里諾集團提供）

雪映草莓牛奶與莓香錫蘭奶茶兩款飲品分別演繹冷熱風情。（慕里諾集團提供）

台灣進入草莓季，杏桃鬆餅屋（Uzna Omom）日前正式啟動「草莓主題季」。推出四款全新甜品與飲品，將日本和菓子技法注入現點現做的鬆餅中。亮點新品「鮮莓大福薄鬆餅」將內餡轉化為華麗視覺；如粉紅瀑布般療癒的「草莓蒙布朗薄鬆餅」也將限期回歸。台灣草莓品質最好、產量最穩定的時間點落在果肉口感柔潤的1月，主廚結合現點現做精神與日式和菓子職人手藝，創造出風味層次分明的細緻甜點。

打破傳統大福「包緊緊」印象的鮮莓大福薄鬆餅，主廚以白豆沙調和北海道鮮奶油與瑪滋卡邦起司，化為豐盈醬汁，晶瑩剔透的粉紅大福皮與鮮紅欲滴的草莓交疊於薄鬆餅上，淋上特製北海道煉奶後入口，濃郁乳香與草莓酸甜交錯，口感Q彈，每份350元；厚達4公分的鮮莓香柚鮮奶油厚鬆餅搭配日本愛媛縣柚子，將柚皮與柚汁融入北海道鮮奶油與豆沙中，柚子清爽與草莓的甜香達成完美平衡，每份350元。

杏桃鬆餅屋1月推出四款全新草莓甜點，可以品嘗到當季台灣草莓的多種吃法。（慕里諾集團提供）

「草莓蒙布朗薄鬆餅」使用日本進口機器，將融入草莓風味的白鳳豆沙如瀑布般覆蓋於薄鬆餅上。（慕里諾集團提供）

此外，本次推出的兩款冷熱風情的飲品，雪映草莓牛奶在高腳杯中堆疊草莓醬、鮮奶泡與香草冰淇淋，攪拌後的口味濃郁，每杯180元。莓香錫蘭奶茶以鍋煮錫蘭紅茶加入鮮奶熬煮，厚實茶香與溫熱的茶湯釋放草莓果香，柔潤不甜膩，每杯180元。

重磅回歸的「草莓蒙布朗薄鬆餅」使用日本進口機器，將融入草莓風味的白鳳豆沙化作千絲萬縷，如瀑布般覆蓋於薄鬆餅上。視覺效果十足且富綿密口感，套餐含兩杯160元飲料，超值特價449元。

