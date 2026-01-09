粉紅風暴來襲！巨大版、生甜甜圈「草莓大福」掀話題

上方鋪滿草莓切片，配上草莓鮮奶油。（圖／東森新聞）





冬天草莓季來臨，很多業者都紛紛推出新品來搶這波商機，其中草莓大福向來都是最搶手的品項。有業者大玩創意，推出生甜甜圈草莓大福，一天可以賣到兩千顆；另外也有巨大版的草莓大福，每天只有兩個時段限量供應。

上方鋪滿草莓切片，配上草莓鮮奶油，櫥窗裡擺滿草莓季新品。這顆粉嫩甜品，不只頂端有顆完整草莓，裡面更是讓人驚艷，生甜甜圈裡包著草莓跟草莓優格餡，成為超人氣品項。

草莓季來了，各種草莓甜點都大受歡迎，業者大玩創意，這顆草莓大福，其實是把草莓餡的生甜甜圈，包進麻糬裡面。

廣告 廣告

薄薄一層Q彈麻糬皮，包裹鬆軟生甜甜圈，還有香草卡士達夾著草莓果肉。生甜甜圈專賣店開賣3款草莓新品，快閃店才剛開幕，就吸引大批民眾排隊。

門市人員：「我們的話，平均一天可以銷售1500-2000顆左右，來客的話差不多是500-600人之間。」

雪白Q彈麻糬內餡夾滿紅豆，再搭上整顆新鮮草莓，皮薄多汁的草莓大福，小顆的吃不夠，竟然還出放大版。切開來，超大顆完整草莓就藏在裡頭，一口咬下甜而不膩。藏在百貨裡面的日式甜點名店，排隊人潮一個接一個，同樣軟Q外皮包著香甜草莓，吸引民眾搶買的，還有大稻埕的排隊名店無預警開放預購，同樣再掀話題。

民眾：「買草莓大福15顆，因為之前吃就很好吃，其實我們家是住三重，但三重那邊，我剛剛有問店員，她說人力不夠，等於本店那邊沒有賣，問到這邊還有，所以就來這裡買。」

百貨公關部協理陳昀隆：「我們冬季限定的草莓大福都是新鮮製作，每天大概有兩個時段，每個時段會有製作，大概200-300顆。依照櫃上統計，當天製作的大福幾乎都會完售，如果是從去年11月開賣以來，到現在為止，我們計算，目前已經有賣出上萬顆。」

草莓旺季到，民眾瘋搶草莓甜品，各大業者也摩拳擦掌，要用甜甜滋味抓緊冬日粉紅商機。

更多東森新聞報導

獨家／不滿住戶勸移車！水果老闆「亮30cm西瓜刀」嚇路人

獨家／俗！新竹炸雞翅、宜蘭手掌大雞肉串僅10元 客搶排買

舊鞋怎麼丟？環保局解答 丟錯恐罰6000元

