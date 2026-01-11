粉紅魔咒！阿信兩次重摔都穿同一套衣服 五迷怒喊：燒了吧

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天主唱阿信，聯手言承旭、吳建豪、周渝民一起進行「F✦FOREVER恆星之城」巡演，不料繼之前在上海站摔下舞台，昨(11日)晚在成都站又再次在台上摔倒，由於當時他腳不慎纏住身旁吳建豪的長袍外套，重心不穩跌倒，因此演出結束後阿信也在社群貼出影片，還開玩笑寫下「衣服壞壞，但大家棒棒！」吳建豪也幽默作勢打自己身上穿的外套，責怪衣服害阿信慘跌。

阿信第一次摔進洞裡是穿著粉紅色花美男西裝唱《派對動物》，這次則是又穿著同一套衣服唱《離開地球表面》，因此不少五月天粉絲非常心疼阿信，覺得他宛如中了「粉紅魔咒」，還有粉絲氣喊「燒了吧！」覺得這件粉紅西裝似乎帶給阿信不少「災難」。

昨晚阿信摔倒時，吳建豪又是第一時間使盡全力把他拉起來，這讓網友想起之前在上海，阿信摔進洞裡時，吳建豪也是第一時間以超快速度跑去關心阿信的狀況，這些舉動阿信都感謝在心，他特別玩諧音梗寫下「信豪有你」，表達對吳建豪的謝意。網友開玩笑說，這時候阿信還能玩諧音梗，這次應該沒有摔到頭腦，也有不少網友建議他應該去拜拜求個平安。

