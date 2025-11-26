粉紫蒜香藤花海牆期間限定美拍！台中2大花景一次收3大景點順遊

文／景點+ Carol整理報導

隱藏蒜香藤花海景點在這裡！近期有不少熱門蒜香藤景點綻放，在台中市后里區隱藏著2處粉紫花牆打卡點，快將現場亮點、3大順遊景點筆記起來，把握花期前往取景！

台中市后里區2大蒜香藤花海牆，吸引花迷前往拍照打卡。（圖／an700328）

「月眉國小」位於台中市后里區甲后路二段，校園外牆上種有蒜香藤，形成一處綿延約50公尺的迷你花廊，低矮的花牆十分親民好拍，吸引花迷前往拍照打卡。

於2025年11月23日拍攝的后里月眉國小蒜香藤花海。（圖／an700328，以下同）

距離月眉國小步行約7分鐘，即可抵達另一處同樣為於甲后路二段的蒜香藤景點「月眉糖廠」，這裡可以將公車站牌、電線桿、路燈及紅色圍籬一同入鏡，拍出不同風情的花海美照。

（圖／an700328）

於2025年11月23日拍攝的月眉糖廠蒜香藤花海。（圖／an700328）

蒜香藤因花、葉搓揉聞起來有蒜香味而得名，可愛花形也被稱作「紫鈴藤」，其花期一向短暫，因此在花期來臨前就需密切注意，一旦知道開花了，要把握一週內盡快前往賞花，否則只能看到蒜香藤花毯了。

（圖／an700328，以下同）

附近可開車順遊「龍貓隧道 - 無患子森林」、「外埔忘憂谷」、「麗寶落羽松大道」等3大景點，推薦提前規劃一日遊！

【Info】

后里月眉國小

地址：台中市后里區甲后路二段588號

月眉糖廠

地址：台中市后里區甲后路二段350號

