粉絲上台「緊貼Rain大肌肌」！遭警告：我會盯你到最後

亞洲韓流天王Rain。（圖／東森娛樂）





亞洲韓流天王Rain睽違20年二度攻蛋開唱，今（17）日在台北小巨蛋舉辦《2026 RAIN CONCERT〈STILL RAINING：ENCORE〉– TAIPEI》演唱會，炸裂萬人現場！身為「行走費洛蒙」的他，現場瘋狂開撩粉絲，在唱慢歌前故意喊道：「你們一定要仔細聽這首歌，不要看我的身體，知道了嗎？」但他明明裸著上身。

Rain無愧「行走費洛蒙」封號成萬人迷。（圖／東森娛樂）

Rain無愧「行走費洛蒙」封號成萬人迷。（圖／東森娛樂）

舞力全開的Rain不僅跑跳全場、貼近舞台邊緣狂放電，更使出渾身解數「開撩」歌迷，逗台下粉絲心跳加速，高潮不斷！而Rain在抒情橋段則驚喜端出去年高流場被歌迷敲碗的「遺珠金曲」，〈In My Bed〉、〈挽留你的歌〉2首限定歌單，只見旋律一想起頓時掀起回憶殺，更讓全場歌迷跟著唱和，小巨蛋成了萬人KTV，感動直拉到最高點！

廣告 廣告

Rain小巨蛋熱情放送好身材。（圖／讀者提供）

Rain小巨蛋熱情放送好身材。（圖／讀者提供）

台灣農曆新年將近，Rain特別秀了一段中文喊道：「新年快樂，我愛你！很高興見到你們！」笑說已經把自己知道的中文都說出來了；後來點名一位男粉絲上台，表情嚴肅的摟抱牽手他，問為什麼沒有跟著一起跳舞，男粉絲靦腆道歉：「Sorry！」還偷偷依偎在Rain比臉大的胸肌上，簡直是今晚最幸福的男人。

Rain點名男粉絲上台。（圖／讀者提供）

Rain點名男粉絲上台。（圖／讀者提供）

演唱會後段Rain更直接化身DJ、忘情打碟，但他依舊沒有忘記剛剛上台的男粉絲，兩度提及對方：「剛剛那位男生還是沒有跳，我要寫在我的日記上，應該要問一下他叫什麼名字的！」、「剛剛那位男生還是沒有跳舞，因為我只要盯上就會一直看，我會盯你到最後！」宛如教官一樣緊迫盯人。



【更多東森娛樂報導】

●超狂！愛女追星父砸245萬買廣告牆 應援Jennie生日

●韓星神隱6年！現身鬆口曝「重擊癱瘓」崩潰真相

●正妹饒舌歌手下海當女優！自爆「性慾太強」無處發洩

