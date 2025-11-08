粉絲不捨于朦朧善良卻慘死！通靈師曝前世因果喊：致命劫

娛樂中心／綜合報導



中國男星于朦朧9月11日傳出墜樓身亡，不過由於身上被換上乾淨衣物，加上腹部有繃帶纏繞情況，讓粉絲認為死因並不單純。後續更傳出于朦朧生前曾參加一場多人聚會，遭到潛規則、凌虐後「被墜樓」。究竟于朦朧的死因為何，外界眾說紛紜。如今有網友不捨表示，為何善良、乾淨的于朦朧會遇上悲劇。近日有通靈師透露其前世關聯，引發大量關注。





粉絲不捨于朦朧「善良乾淨」卻遇慘死悲劇！通靈師曝前世因果喊：致命

于朦朧真實死因議論紛紛，至今仍是謎。（圖／翻攝自微博、X）回顧事發當下，于朦朧生前正在參加一場10多人的聚會，過程中疑似被灌酒、下藥，更一度遭到凌虐與羞辱，最後變成墜樓悲劇。後續相關17人名單也曝光，包含導演程青松、製片人方勵、演員高泰宇、宋伊人，以及編劇「極光光」、歌手焦邁奇與經紀人、助理等人。由於于朦朧死因相當詭異，至今仍有不少粉絲、網友持續追查真相。

于朦朧疑似墜樓處在社群瘋傳。（圖／翻攝微博）

對於粉絲大嘆「善良的于朦朧不該慘死」，通靈師美碧雲在社群平台透露，許多人請她查看于朦朧的前世，而她的解讀令人震驚又心酸。她表示：「于朦朧前世是一名天道的天兵天將，但因『殺業』受到處罰而被降入人間。一般天道下來的靈魂都非常乾淨，容不得有半點污穢，因此混亂複雜的娛樂圈，其實並不適合他。」美碧雲認為，這次事件更像是他的宿命與劫數，甚至連「于朦朧」這個名字，也讓他在人世間容易迷失、沒有方向。

