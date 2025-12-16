粉絲力量再證明 ARKis 一週年門票秒殺 超越四季浪漫 Moment 引爆話題

娛樂中心/綜合報導

由最懂粉絲心的數位社群平台 hidol 傾力打造，人氣團體 ARKis 出道一週年盛會，於 12 月 16 日正式啟售後，門票瞬間完售！Kiss（ARKis 粉絲）們用最熱烈的行動，為這場週年慶典揭開最璀璨、最亮眼的序幕！

這場名為《一起走過的四季》的華麗盛典，定於 2026 年 1 月 4 日（日）14:30 – 16:30，在 CORNER MAX 大角落多功能展演館盛大舉行；本次活動以「春、夏、秋、冬」為概念核心，象徵 ARKis 與 Kiss 共同走過的 365 個日夜。活動中，ARKis 將獻上特別舞台，現場重新演繹韋瓦第經典名作《四季》，用音樂深情譜寫這段專屬於彼此的共同時光。

活動現場特別設置了主題拍照牆及實體獨家周邊限量販售

現場更打造了「永恆畫框」拍照區，讓 Kiss 們猶如置身專屬的王子與公主童話場景，留下一張永恆定格的紀念瞬間，珍藏這份獨一無二的貴族級禮遇

未能搶到票的 Kiss 們也請別灰心！hidol 獨家推出的全新特色功能「Moment」將更全面地紀錄所有美好回憶。粉絲與 ARKis 每一次的悸動，每一刻專屬的情感連結，都將透過 Moment 被完整紀錄，化為可珍藏的數位記憶。讓每位粉絲都能擁有一台屬於自己的「回憶時光機」，隨時重溫這份浪漫與感動！

hidol 也將釋出 ARKis 獨家花絮，請 Kiss 們持續關注！讓我們一同期待 ARKis 在未來的舞台上持續發光發熱，與 Kiss 攜手迎向下一段更璀璨耀眼的旅程！

hidol：記錄屬於你每一刻的共鳴社群 https://hidol.fans/IKlz7