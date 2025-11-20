粉絲問「缺牙齒」范世錡爆怒！湖南辣條引誤會 網怒轟此地無銀三百兩

記者林宜君／台北報導

中國男星范世錡捲入于朦朧墜樓案後，被外界認為疑似幫兇之一，還在于朦朧墜樓案後曾發文寫道：「無論你們再怎麼撒野也無法對我做出什麼東西，沒錯就是我殺了于朦朧因為他該死」，因此導致演唱會被迫取消，沉寂一陣子後，因網傳于朦朧生前被拔牙齒與移植器官有關，范世錡近期直播，粉絲問他你吃不吃 「缺牙齒」，范世錡秒暴怒，遭網轟：此地無銀三百兩。

范世錡近期在直播時，粉絲問范世錡，你吃不吃 「缺牙齒」。（圖／翻攝自Threads）

沒想到缺牙齒只是湖南的辣條而已，讓范世錡下一秒馬上跟粉絲道歉。（圖／翻攝自Threads）

近日范世錡直播宣傳有多檔新劇即將上檔，讓所有網友相當憤怒，狂轟: 「封殺到底! 」、「抵制起來，不能讓他有復出的機會」、「禁看禁娛 抵制到底! 」，范世錡近期在直播時，粉絲問范世錡，你吃不吃 「缺牙齒」，沒想到引來范世錡暴怒，反嗆粉絲，沒想到缺牙齒只是湖南的辣條而已，讓范世錡下一秒馬上跟粉絲道歉。范世錡直播影片經網友們轉發後，怒轟：「作賊心虛」、「所以他有在看嘛！知道大家在討論于的後面牙齒被拔光了！」、「此地無銀三百兩」

廣告 廣告

范世錡直播影片經網友們轉發後，怒轟：「作賊心虛」。（圖／翻攝自Threads）

不過以上為Threads上網友們提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過68萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。目前中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

Threads一句「他先是人」狂破千讚！台灣重砲挺于朦朧 中國輿論被震撼

悼念文被打臉？楊冪昔日冷處理與于朦朧互動曝光 粉絲：這才是真人設

于朦朧案揭密3／死因成禁忌話題 發聲者全出事車禍、恐嚇收刀片包裹

于朦朧案揭密2 ／為什麼偏偏是他？墜樓牽出古代續命流程 巧到不可能

