粉絲喊到他衝回舞台 宮野真守肉體放送萌喊「MAMO可愛！」

宮野真守久違來台舉辦演唱會，無懼寒流短袖短褲登台。（雅慕斯娛樂提供）

日本聲優兼歌手宮野真守於本週末（7、8日）一連兩天在台北 Legacy Tera 舉辦演唱會，與粉絲相見歡。睽違自 2019 年後再度來台，他一登場便被台下整齊又熟練的應援聲震撼，忍不住直呼「太完美了！」並多次用中文向粉絲告白「我愛你！」。聽到粉絲大喊他「可愛」，宮野真守也現學現賣回應「MAMO可愛！」，氣氛熱烈。活動結束、燈光亮起後，粉絲仍持續呼喊他的名字，他更驚喜再度衝上舞台向大家道謝，誠意十足。

宮野真守大方露胸放送肉體福利。（雅慕斯娛樂提供）

宮野真守是日本極具代表性的聲優之一，配音作品橫跨《死亡筆記本》、《櫻蘭高校男公關部》、《鬼滅之刃》、《失憶投捕》等多部人氣作品，跨足歌手身分後同樣成績亮眼。此次以「VACATIONING」為主題來台開唱，他身穿花襯衫、短褲登場，唱跳全開，甚至大方展現好身材，並不時帶領全場齊聲合唱，現場宛如一場歡樂派對。他特別準備中文問候，向粉絲表示「很高興能再來台北」，並用日文說出「我回來了」，引發全場尖叫。演唱〈THANK YOU〉時，感動之餘更即興以中文唱出副歌「謝謝」，臨場反應令人驚喜。

談及海外專場，他回顧上一次舉辦已是 2019 年，感謝歌迷多年來始終如一的等待與支持。演出中段播放前往富士急樂園拍攝的影像，與專輯概念相互呼應；演唱〈Mirror〉時換上閃亮服裝站上舞台中央，而在〈Kiss×Kiss〉環節，則不斷向四面八方送出飛吻，牢牢吸引全場目光。

被台粉熱情感動，宮野真守承諾一定會再來跟大家見面。（雅慕斯娛樂提供）

名為「1 日富士急 VACATION！」的影片最終來到鬼屋橋段，以幽默方式呼應〈Mirror〉中「開創時代」的意象。看到台北觀眾的熱烈反應，宮野真守直言這份能量甚至超越日本，大喊「最高！」安可前，他提到即將迎來最後一首歌，台下立刻響起挽留聲浪，甚至有人高喊「從頭開始」，讓他當場笑出聲，隨即與樂團即興再唱一次〈VACATIONING〉副歌。發現幾乎全場都能跟唱，他露出驚訝神情，並希望大家能將這一刻牢牢記住。最後，他以中文向粉絲道別：「謝謝大家的愛還有笑容，下次再見！」為台北演出畫下溫暖句點。

