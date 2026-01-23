粉絲喊「吃我煮的」邀家中作客 新手人夫玉澤演回應超有邊界感

玉澤演23日現身信義區為代言保養品站台。（趙雙傑攝）

韓國男團2PM成員玉澤演去年在台中長住拍攝電影，頻被網友偶遇分享到社群，被網友大讚真實又接地氣，今（23日）久違公開現身，化身「急救隊長」出席位於台北信義區A11香堤大道廣場舉辦的保養品活動，他先是開心打招呼：「很久沒跟大家見面，今天見到大家真的非常高興！」也透露正如火如荼準備2PM的演唱會，並笑曝，完全不能理解，之前只是在台中搭個公車，沒想到就上了台灣的新聞，「讓我非常不知所措」。

玉澤演久違公開露面，一身皮衣造型相當帥氣。（趙雙傑攝）

回憶起在台中拍戲的那段日子，玉澤演笑說，台灣的空氣、水質與陽光都和韓國很不一樣，「所以回到韓國之後反而覺得很乾燥」，他不忘順勢分享保養祕訣，直言關鍵就在於保濕，尤其此次新片有不少游泳池的戲份，水中含有較多化學物質，讓皮膚容易感到緊繃、乾燥，「多虧急護霜幫了我很多忙。」讓他的皮膚穩定許多，也坦言，上了年紀後，實際感受到皮膚狀況對整體狀態的影響有多大，相當自豪：「現在不管到哪都會被說皮膚怎麼那麼好。」

玉澤演分享在台中拍戲的心得。（趙雙傑攝）

至於在台灣拍攝期間是否遇過讓他印象深刻的溫暖故事？玉澤演笑說，最大的幸福其實來自「有很多好吃的食物」，常會看到照片就去找食物來吃，「好像該吃的都吃了」，一時之間想不到有什麼「想吃卻還沒吃到」的清單，但很歡迎粉絲推薦，此時台下立刻有粉絲高喊「我煮的！」邀他來家中作客，去年11月剛升格人夫的玉澤演相當有邊界感，當場用韓文回應：「家常菜嗎？那不行啦！」粉絲再度追問原因，他則直率笑回：「我樂意咩！」

玉澤演去年11月宣布升格人夫。（趙雙傑攝）

他透露自己平時隨身包包裡一定會帶著劇本、聽音樂的耳機和手機，並感性向到場支持的粉絲致謝，「真的很謝謝大家今天來看我。」也不忘向粉絲送上新年祝福，表示能在新的一年與大家見面非常開心，希望大家都能一起過個好年。適逢情人節將近，他更甜蜜喊「希望能像這個急護霜守護我一樣，我也會守護著大家」。

