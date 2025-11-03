粉絲嗨翻! 江蕙宣布加開5場"安可場" 11/13開放登記

生活中心／綜合報導

二姐江蕙2025的總共23場的演唱會，才在9月初完美落幕，但歌迷們還是聽不夠。今天江蕙重磅宣布，明年春節要加開五場"安可場"。這個月13號就開放登記，就連藝人鍾欣凌也是粉絲，直呼票真的好難搶。

這歌聲，粉絲們應該怎麼聽都聽不夠，二姐江蕙今年九月才結束23場"無.有"演唱會，如今又宣布要加開"安可場"。歌手江蕙（09.01）：「蛤你說什麼，加場，只要有的話我會盡量的請，我們這個主辦單位去努力，好不好。」真的說到做到，江蕙將在明年2月重返小巨蛋，而且一開就是五場，2月20、21、22、24和25號，從大年初四開始，要陪伴歌迷過春節。

江蕙將加開五場「安可場」演唱會，將陪伴歌迷過春節。（圖／寬宏藝術）

真的是把粉絲們都"攬牢牢"，也不讓黃牛有機可乘，江蕙安可場五場，總共五萬張門票，全部採取會員實名制抽籤售票，將在這個月13號開放登記，14號中午12點截止，15號就公布中籤名單。

江蕙宣布加開五場「安可場」演唱會，將陪伴歌迷過春節，11/13開放登記抽籤。（圖／寬宏藝術）

藝人鍾欣凌：「我以前有聽過她演唱會，可是她演唱會太難搶了，跟女團一樣難搶，所以其實要看你的指頭動的快不快，要不就是人脈夠不夠。」連藝人鍾欣凌也是粉絲，江蕙溫暖歌聲征服各年齡層，加唱五場也讓歌迷們超級驚喜，要在明年春節和江蕙團圓。

















