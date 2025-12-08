粉絲嗨翻！頒完獎還有音樂節 13組歌手樂團開唱
紀念亞洲明星盛典邁入10周年，7號加碼舉辦音樂節，13組歌手、團體輪番登場，共演出超過50首歌曲，四位主持人當中有台籍韓星舒華、多次來台表演的Allen，非常有誠意用台語問候大家。
女團個個顏值高舞藝精湛，男團能唱能跳帥氣爆表，延續前一天亞洲明星盛典頒獎典禮，在音樂節上秀中文的韓星相當多。
韓國樂團AHOF：「謝謝大家我們是AHOF。」
一個晚上13組歌手團體輪番登場，有韓國頂尖的嘻樂團也有抒情創作歌曲，演出四小時，超過50首歌曲，讓喜歡韓國流行音樂的歌迷一次看個夠聽個夠。
【更多東森娛樂報導】
BTS柾國爆熱戀Winter 「同款全被扒」 雙方公司回應了
好多「野生明星」多沒！高雄人狂PO集郵照 他驚見朴寶劍
XG成員出櫃！行切除手術 認是「非二元性別者」
其他人也在看
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 9 小時前 ・ 21
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 3 天前 ・ 101
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
12星座「宮鬥能活幾集」？天蠍笑到最後「這星座3秒領便當」
生活中心／綜合報導經典宮鬥劇是許多網友熱愛重複觀賞的生活聖經，不只有忠實觀眾將台詞、情節都背得爛熟，甚至延伸一套人生哲學，相關討論持續成為網友反覆鑽研焦點，近日就有專欄分享「十二星座若穿越進宮鬥劇能活幾集？」的分析主題，點出有的星座一踏進宮門就立刻「三秒領便當」，有的則能憑著忍耐、腦袋或天選女主光環，一路勝利走到大結局，排名曝光立刻吸引不少網友關注。民視 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
苦等10年！《信號2》拍完後製中 趙震雄出事後...「3條路曝光」
韓劇《信號》粉絲期待十年的第二季，如今卻因主演趙震雄爆出黑歷史而陷入播出危機。可能原定於明年播出的《信號2》已完成拍攝並進入後製階段，但趙震雄退出演藝圈的消息讓製作團隊面臨艱難抉擇。韓媒分析指出，劇組目前僅剩三條可行路徑：如期播出、延後公開或僅在OTT平台播放，但無論選擇哪一條路，都將面臨重大後果。TVBS新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 天前 ・ 80
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 3 天前 ・ 7
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕 慈妹熱戀綠島民宿男
在IG擁有近46萬粉絲的富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹（彭翊慈），被爆早已名花有主，和在綠島經營民宿的男友交往多年，社群上可見兩人四處旅遊的同框照，並一同飼養米克斯狗狗；近日慈妹也和男友赴泰國旅遊，絲毫不隱藏戀情。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 10
向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑 向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份
香港娛樂大亨、中國星集團主席向華強日前在抖音發佈影片，主動談及與台灣女星郭碧婷結婚的長子向佐，坦言自己縱橫影壇數十年，唯一捧不起來的竟是親生兒子，直指投資向佐是自己電影生涯的「最大敗筆」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 29
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 107
趙震雄引退害《信號2》幾乎泡湯！業界曝最慘下場：不可能重拍
劇迷引頸期盼的韓劇《Signal 信號》續集《第二個信號》眼看就要在明年播出，主角之一的趙震雄卻被挖出黑歷史，最後乾脆直接退出演藝圈。韓國媒體請來業界人士分析，根本不可能刪除戲分或者重拍。《Signal 信號》由李帝勳、金憓秀及趙震雄主演，該劇在2016年大受歡迎，當初宣布開拍續作，並由原班人馬回歸自由時報 ・ 23 小時前 ・ 16
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 16
劉詩詩得獎遭撤換「改白鹿領走」！ 愛奇藝發聲道歉挨轟
2025 愛奇藝尖叫之夜昨晚(6日)於澳門登場，現場星光熠熠，聚集超過百位藝人與業界人士，一舉一動都成為鎂光燈捕捉焦點，不過頒獎過程卻出現意外插曲，頒發年度喜愛女性角色時，疑似臨時更改票選結果，原定頒給劉詩詩的獎項，改由白鹿領取，引發網友熱議。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 14
不是西瓜烏龍！張員瑛AAA「連喝兩杯眼睛發亮」同款手搖曝光秒衝熱搜
年度最盛大的亞洲娛樂典禮《Asia Artist Awards》（AAA），今年迎來成立十週年，典禮首次移師台灣舉辦，典禮由IVE成員張員瑛聯手2PM李俊昊主持。張員瑛先前喝的「西瓜烏龍」引起熱潮，如今又再度展現「帶貨女王」威力，一口氣連喝兩杯「老賴茶棧」，飲料品項也被公開了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 20
昔與劉德華齊名！64歲男星宣布退演藝圈「不再拍戲」 震撼原因全說了
64歲港星黃日華踏入演藝圈多年，憑藉主演《過客》一炮而紅，陸續累積不少代表作，包括、《射鵰英雄傳》、《天龍八部》、《天地豪情》 等劇，深受觀眾的喜愛，豈料，日前黃日華受訪時拋出震撼彈，宣布退出演藝圈，未來不再接拍戲劇。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
向太親揭劉德華借錢救急內幕！被逼掏1.6億退股 提醒「守住財富5件事」
影視大亨向華強的妻子、企業家「向太」陳嵐近年積極經營自媒體，常拍影片分享財富心法與人生觀。近日她在社群發布新影片，以「中產階級如何守住財富」為題，特別強調「千萬不要衝動創業」，並以天王劉德華早年創業失利的親身經歷作為實例，再度引發外界關注。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
IU忍痛拒「心愛1台味」 打卡甜喊：愛台灣粉絲！
娛樂中心／江姿儀報導南韓頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）今年（2025年）首度移師台灣舉辦，將於今（6日）、明（7日）兩天在高雄世運主場館盛大登場。昨（5日）張員瑛、潤娥、朴寶劍等多位韓星陸續抵達高雄小港機場，連台籍藝人葉舒華也回台主持盛典，現場湧入大批粉絲，為一睹偶像風采擠爆機場。其中，人氣女星IU抵台對著熱情粉絲比愛心，還在IG發限動告白「愛台灣粉絲」。民視 ・ 1 天前 ・ 5
陳揮文「被離職」《飛碟晚餐》滿一週！一張照曝近況
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導資深媒體人陳揮文11月28日證實將告別主持19年的電台節目《飛碟晚餐》，並坦言自己是「被離職」，引發外界諸多聯想。離開主持...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 51
ACON登場！舒華水藍色禮服仙氣爆棚 CRAVITY「台灣孩子」Allen講台語引全場歡呼
【緯來新聞網】由南韓主辦的2025亞洲明星盛典（Asia Artist Awards, AAA）頒獎緯來新聞網 ・ 16 小時前 ・ 2