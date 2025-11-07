粉絲團被檢舉！四叉貓臉書「被永久停權」哀號：我沒有詐騙

政治中心／游舒婷報導

時常在臉書上針貶時事的網紅四叉貓（本名劉宇）近日在個人臉書上自曝，自己的臉書粉絲團因為被檢舉「涉及詐騙、欺騙」，目前被永久停權，消息一出引起大家留言討論。

四叉貓臉書帳號被檢舉詐騙停權。（圖／取自劉宇臉書）

四叉貓今（7）日清晨在臉書個人帳號透露，自己的其中一個粉專「四叉貓。劉宇（滾動）」因被人以「涉詐騙」為由惡意檢舉，平台在11月6日做出永久停權處置，從他貼出的截圖可見，粉絲專頁已完全被封鎖，頁面並標示其內容「可能違反社群守則中關於詐欺與欺騙的規定」。

貼文曝光後，網友們紛紛留言，「好誇張」、「怎麼會」、「而且是故意挑兩個帳號裡曝光最高的」、「你現在才發現? 我下午看的好好的，晚上找不到就直接改回來看這裡，不過貌似意味者又被人盯上了, 請加油！」四叉貓苦中作樂，直說「我就真的只有18歲啊！才不是詐騙。」

事實上，這並非四叉貓首次遭遇類似狀況，今年稍早，他的社群平台就曾因大量檢舉而全面受創，包括臉書、IG、Threads都一度被停權，甚至傳出永久封禁。而近來他因爆料民眾黨立委黃國昌狗仔相關爭議、以及太子集團案件延伸問題，再次成為輿論焦點，有網友就在猜測，他是否因為這些事被人針對。

