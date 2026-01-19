粉絲太給力！VERIVERY高雄見面會驚見「7週年應援」 5成員感動落淚「安可將近1小時」

VERIVERY高雄見面會。寬寬整合行銷提供

南韓男團 VERIVERY 於 2026 年 1 月 18 日晚間在高雄 LIVE WAREHOUSE 舉辦「Hello VERI Long Time」粉絲見面會，這也是他們首度在高雄與粉絲面對面相見。睽違多時再度訪台，VERIVERY 以滿滿誠意回應台灣 VERRER（粉絲名）的等待，整場見面會不僅演出內容豐富，成員多次真情流露的發言，更讓現場氣氛數度升溫。見面會一開場，VERIVERY 接連帶來〈Undercover〉與〈G.B.T.B.〉，以強烈舞台魅力點燃現場，成員們隨後用中文向粉絲打招呼，東憲開心表示：「我們 VERIVERY 終於來高雄了。」並詢問台下：「想我們了嗎？」引來滿場熱烈回應。

VERIVERY成員公開小願望。寬寬整合行銷提供

轉盤互動驚喜連發，成員公開 2026 年微小願望

在互動環節中，VERIVERY 展現出十足綜藝感，成員們親自翻譯並帶動「轉盤互動」成為亮點。隨著轉盤轉動，成員們即興完成舞蹈與翻唱，並大方公開各自「2026 年最微小的願望」。啓賢希望能換一支新手機；延浩則計畫要完成 10 公里馬拉松，卻立刻被團員吐槽「到底什麼時候才會實現」，他當場承諾會在春天完成，不再食言。東憲笑說自己被高雄的好天氣吸引，希望今年能再來玩；勇勝則真誠表示：「希望 VERIVERY 都不要受傷。」雖然願望微小，卻讓粉絲感到滿滿溫度。岡旻則拋出「想減肥」的願望，立刻遭到成員吐槽：「到底哪裡需要減？」現場笑聲不斷。

翻唱盧廣仲金曲驚豔全場，東憲透視裝大秀壯碩背肌

轉盤挑戰也化作即興舞蹈秀，岡旻與延浩挑戰了可愛版舞蹈，勇勝與啓賢則帶來帥氣風格的氣場演出。延浩更驚喜以全中文演唱盧廣仲的〈太陽與地球〉，發音與誠意讓粉絲驚喜不已。隨後在表演中，勇勝脫去外套露出臂肌，搭配東憲的性感舞蹈，將氣氛推向最高點。進入後半段的團體默契挑戰，五位成員時而帥氣、時而失誤的反應逗笑全場，其中東憲身著上半身黑色透視裝，時不時隱約露出肌肉線條，背面更完全展現出超壯碩背肌，讓現場尖叫聲連連。

延浩驚喜演唱盧廣仲的〈太陽與地球〉。寬寬整合行銷提供

展現回歸新歌舞台，回顧出道早期經典曲目

舞台表演同樣是本次見面會的重點，除了團體舞台，VERIVERY 也準備了小分隊演出，讓粉絲收藏不同風格。隨後他們接連帶來〈Rising Sun〉與新歌〈RED (Beggin’)〉，展現回歸後更加成熟強烈的魅力。隨後演唱的〈Lay Back〉更勾起不少粉絲回憶，東憲感性表示，這首歌是很久沒有在舞台上表演的作品，希望能送給一路陪伴的 VERRER。延浩也分享，能在同一場演出中呈現從出道早期到近期的歌曲，對他而言意義非凡：「今天真的真的非常幸福。」

VERIVERY超寵粉。寬寬整合行銷提供

七週年應援影片催淚，長達一小時安可加碼寵粉

在帶來最後一首歌之前，台灣 VERRER 瞞著成員準備了出道七週年的祝賀影片，記錄了七年來的成長過程與粉絲真心話。這份驚喜讓五位成員在台上感動落淚，一度激動到說不出話。影片結束後，現場接續手幅應援與大合唱，讓成員們情緒百感交集。勇勝坦言，第一次來高雄就留下深刻回憶：「好到讓人想一直待在這裡。」在安可橋段，VERIVERY 展現滿滿寵愛，誠意十足地加碼長達近一小時的演出，連續演唱多首組曲，更親自走下舞台繞場與觀眾近距離互動，最後在〈Fine〉的溫柔歌聲中，為這場感人且歡樂的見面會畫下句點。

VERIVERY與粉絲互動。寬寬整合行銷提供

高雄粉絲應援超給力。寬寬整合行銷提供

VERIVERY還帶演唱了新歌。寬寬整合行銷提供

VERIVERY賣力演出。寬寬整合行銷提供

VERIVERY與粉絲留下了難忘的回憶。寬寬整合行銷提供

VERIVERY福利給好給滿！寬寬整合行銷提供

VERIVERY安可將近長達1小時。寬寬整合行銷提供



