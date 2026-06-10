粉絲寫長文狂讚動畫神構圖，大師「一句話打臉」網笑瘋：連作者看解析才知道

日常番動漫《悠悠式(ゆゆ式)》自 2008 年開始連載至今仍然在連載中，許多粉絲也都被三位主角日向緣、櫟井唯與野野原柚子的日常互動萌番了。而最近就有網友拿出《悠悠式》動畫中的其中一格討論畫家是如何透過作畫技巧來具現化三位主角對話時的關係轉變與心理變化，以讓觀眾們感到「萌」，不過，原畫作者黄瀬和哉老師看到後卻親自回應，「我好像沒想那麼多」

（示意圖/與本文無關，Credit: TVアニメ「ゆゆ式」 X）

X 上那位網友特別抓了幾張《悠悠式》動畫中的幾張三位主角日向緣、櫟井唯與野野原柚子對話的片段，盛讚原畫師用透視法構圖，精準讓畫面消失點落在某個角色的視線延伸處，以此來帶出觀眾對於畫中 3D 空間的「距離感」，加上角色走位，也能更進一步知道這個對話場景由誰主導，誰又是吐槽或者觀察者，並盛讚黄瀬和哉老師在作畫時也展現了高超功力，讓人物線條顯得非常自然、毫無違和感，因此也讓觀眾們透過作畫就能感到滿滿的可愛感（萌）。

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只不過，這番分析卻引來黄瀬和哉親自留言，表示：「有時候反而什麼都沒想，大概就只是覺得這樣畫面安排很和諧而已」，讓許多網友笑說：「作者也是看了解釋才知道」

不過也有人指出，黄瀬和哉老師其實自 1983 年開始就活躍至今了，也曾經手過《城市獵人》、《新世紀福音戰士》、《來自深淵》等經典作品，早已是當代漫畫大師，因此他確實能夠對於這些繪畫理論信手拈來，不用想太多就能活用這些技巧，並且也盛讚大師長年累積下來的經驗才能這麼做，所謂的「順眼」就已經內化了許多作畫技巧，畫出非常優秀的作品。