粉絲尖叫！玉澤演台中Long stay 市府製造巧遇ING

人氣韓團2PM成員玉澤演因為拍戲長住台中，台中市議員張芬郁等人在議會總質詢時，認為市府應把握這波熱度，提升城市能見度。（馮惠宜攝）

人氣韓團2PM成員玉澤演因為拍戲長住台灣，更多次被粉絲在台中街頭目擊。台中市議員張芬郁等人在議會總質詢時，認為市府應把握這波玉澤演社群熱度，提升城市能見度。對此市長盧秀燕加碼爆料，交通局長葉昭甫曾去探班，葉昭甫則表示，已贈送台中的悠遊卡，民眾可期待未來在公車、捷運與偶像偶遇。

台中市議總質詢，市議員張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠、謝家宜、陳淑華、陳俞融等人聯合質詢。市議員張芬郁指出，韓國藝人玉澤演因拍戲的原因，預計定居台中一段時間，因玉澤演不時在社群分享在台中跑透透，粉絲自發追蹤其足跡，意外帶動台中公園、小吃店、甚至是公車路線等，都成為熱門打卡點，粉絲更敲碗推出「玉澤演台中地圖」，掀起一波台中觀光熱潮。

張芬郁指出，這是「天上掉下來的禮物」，市府是否掌握這股熱度，主動與劇組或經紀公司聯繫，在不影響藝人生活的情況下，整理踩點地圖，讓偶像行程轉化成具有延續性的觀光路線，不只是曇花一現的網路話題，吸引更多遊客來台中觀光消費。

對此，盧秀燕表示，她知道玉澤演因為有部台日韓合作的戲劇到台中拍戲，也吸引很多粉絲追蹤，並透露交通局長有去探班。

新聞局長欒治誼則表示，玉澤演與劇組至台中拍攝，新聞局及影視基金會積極協助拍攝，也二度探班劇組，分享台中好吃、好喝的訊息，基於信任基礎，劇組盼市府低調保密，市府亦呼籲市民友善尊重不打擾，讓國際藝人感受友善台中。

葉昭甫則表示，發現玉澤演曾搭台中公車，因而致贈一組紀念悠遊卡給戲組，大家可以期待未來很可能在捷運或公車與偶像偶遇。

