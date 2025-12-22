粉絲心碎認不出！美昔日可愛童星 被目擊「暴瘦骯髒」成流浪漢
曾演出熱門校園影集《耐德的中學校園生存手冊》的昔日童星泰勒蔡斯（Tylor Chase），近日被目擊在街頭流浪，畫面中他消瘦憔悴、衣著髒亂，與以往形象判若兩人。
美國《紐約郵報》報導，這段影片於9月起流傳網路，一名路人拍攝泰勒蔡斯，並詢問他是否曾演出迪士尼頻道節目，泰勒蔡斯隨即更正說，自己是尼克兒童頻道（Nickelodeon）演員，並提到曾參演《耐德的中學校園生存手冊》（Ned’s Declassified School Survival Guide），對方才確認他就是昔日家喻戶曉的童星。
報導指出，現年36歲的泰勒蔡斯在加州河濱市（Riverside）街頭露宿，外貌暴瘦憔悴、衣著髒亂，畫面曝光後，不少粉絲直言「看了心碎」、「太令人難過」。
泰勒蔡斯的昔日搭檔戴文沃克海瑟（Devon Werkheiser）、琳德塞肖（Lindsey Shaw）與丹尼爾柯提斯李（Daniel Curtis Lee）關切此事，丹尼爾柯提斯李坦言，初見影片感到憤怒，質疑為何要對正在受苦的人舉起鏡頭，但之後他轉為深深的無力感，「我不知道自己還能做些什麼」。
曾公開談論過自身成癮經歷的琳德塞肖表示，她對泰勒蔡斯的處境感同身受，他們表示將盡可能嘗試協助，但也強調問題遠比「讓他上節目」複雜得多。
