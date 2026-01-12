粉絲必收！全家跨界蜷川實花展 藝術聯名杯款吸客

「全家」攜手蜷川實花展推獨家限定杯身與杯套再享展覽優惠。全家提供



全家便利商店持續深化跨界合作策略，今天宣布攜手日本當代藝術家蜷川實花展推出限定聯名杯款，即日起於全台門市推出三款限定杯身與一款限定杯套，將藝術元素導入咖啡與茶飲日常消費場景，藉此提升品牌差異化與來客黏著度。

此次限定杯款應用於 Let’s Café 與 Let’s Tea 系列，杯身與杯套設計皆由蜷川實花親自監修，選用其標誌性的花卉影像與展覽主視覺，包括滿版鮮紅的烈焰大理花、與繁花爭艷的靛藍天空、濃烈盛開的七彩花朵，以及本次展覽主視覺—陽光、蝴蝶與滿天櫻花等，增添杯身的收藏價值。

消費者只要保留此次限定杯身或杯套，於1/17~2/28前往展覽現場購票，即可享有450元優惠票價，同時，在全家店舖FamiPort及線上平台FamiTicket也同步販售《蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影》的門票，只要在1/16前購買，即享預購價單人票400元及雙人票780元優惠。

除藝術聯名外，全家同步擴大早餐商品布局，推出日系概念生土司，並於1月20日前祭出匠土司全系列任兩件79折優惠；同時導入多款明太子系列新品，鎖定通勤族與即食早餐市場。全家表示，透過藝術跨界與商品創新雙軌並進，持續強化品牌年輕化與生活風格定位。

