粉絲必朝聖！《東京卍復仇者展 最後的世界線》台北場三越A11開展
記者李鴻典／台北報導
熱門漫畫強作《東京卍復仇者》展覽《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》台北場， 1/17於台北新光三越信義新天地A11登場，豐富的展覽內容及周邊商品，再追加台北場限定展品以及入場禮。
在本展中將呈現令人讚嘆的內容，一入場即可看到作者和久井健老師全新繪製的11名角色等身立牌、包含武道和麥基的豪華等身服裝、山岸的角色解說黑板、將近百件全彩及黑白複製原畫、漫畫名場面等身大模型、每日替換的封面拍照區、氣勢驚人的組織掛軸等等、三面大型螢幕構成的卍黑天劇場，以及本篇中從未描繪的「卍天黑大決戰」全新體驗展區，台北場更追加展品「龍堅的腹肌」(可觸摸)，喜愛「東卍」的粉絲一定要把握難得機會！
台北場展售超過百樣台版及日版展覽商品，現場消費滿額加贈特展橫式大紙袋。入場觀展還可獲得台北場入場禮「官方X選圖原畫明信片」，一共10款隨機，精選作者和久井健老師過去曾發佈在官方X的紀念圖，十分珍貴！
來場的粉絲們還可以展外Café stand購買特製輕食，5款冷泡茶使用精緻印刷玻璃瓶裝，不僅瓶身設計帥氣時尚，還能重複使用，購買即贈隨機款角色杯墊。另有以展覽主視覺設計盒身的綜合手工餅乾，買就送隨機款彩鑽明信片。
《TOKYO卍REVENGERS EXHIBITION 東京卍復仇者展 最後的世界線》台北場採預約入場，參觀前記得先上網預約，更多展覽及商品情報，注意曼迪傳播官方公告。
2026年新年動漫嘉年華快閃店即將登場！木棉花與宅一番攜手於2026年1月16日至3月15日在PARK2 草悟廣場舉辦綜合動漫快閃店，集結多部人氣動畫作品，邀請粉絲一同迎接新年假期，享受購物與互動的動漫盛會。
動漫嘉年華快閃現場特別規劃四大超人氣動漫合影區，《葬送的芙莉蓮》打造巨大寶箱怪互動場景，粉絲可以實際坐進寶箱怪中拍照留念，體驗互動的樂趣；《獵人 HUNTER×HUNTER》則以小傑、奇犽等經典角色打造合影牆，邀請粉絲一起踏上獵人的冒險旅程。《膽大黨》與《Lycoris Recoil 莉可麗絲》也同步推出等身合影牆，快閃店後方還有多部熱門作品的宣傳牆，提供粉絲欣賞及合照。
木棉花與宅一番推出超值福袋，內含多款精選實用周邊與收藏商品，每袋只要777元，身為粉絲絕對不能錯過！《進擊的巨人》福袋推出調查兵團刺繡托特包及角色人物書籤收藏組。《鬼滅之刃》福袋收錄角色滑鼠墊與血鬼術眼罩。《膽大黨》福袋則帶來超可愛的高速婆婆頸枕組。《葬送的芙莉蓮》福袋推出彩繪玻璃風格折疊透明傘。《WIND BREAKER—防風少年—》福袋推出櫻遙造型公仔存錢筒。《關於我轉生變成史萊姆這檔事》福袋則收錄造型隨身收納環保袋。每款福袋數量有限，售完為止！。無法親臨現場的粉絲，也可透過木棉花樂園官方購物網站、木棉花蝦皮商城，以及木棉花門市同步搶購部分福袋（實際販售款式依各平台與門市公告為準）。
由動畫代理商「回歸線娛樂」策劃推出的「回歸線回歸系」經典動畫企劃，自《真珠美人魚》重新上架以來，迅速引發粉絲熱烈討論與高度關注，不少觀眾直呼「童年回來了！」。這部承載無數人成長回憶的經典作品，再次喚起大批粉絲的青春情感，也讓「真珠美人魚回歸」成為社群間的熱門話題。
延續這股經典熱潮，2026 台北國際動漫節特別邀《真珠美人魚》台灣中文配音聲優親臨現場，負責飾演活潑可愛「波音」的錢欣郁老師，以及為男主角「海斗」獻聲的汪世瑋老師，將於2月8日登上大會舞台，現場重現經典配音片段，帶領粉絲一同回到那段熟悉又感動的時光。本次聲優見面會不僅能近距離欣賞兩位老師即席演繹動畫名場面，更特別規劃親遞＜親筆簽名板＞互動環節，讓粉絲能將這份童年回憶珍藏帶回家。對於一路陪伴《真珠美人魚》成長的「大寶寶」們而言，這將是一場情感滿載、難得一見的經典回歸舞台，千萬不容錯過。活動預計於1月21日中午12:00，KKTIX實名制販售。
在快節奏的城市日常裡，療癒不再只是口號，而是一種可以被穿上、被帶走、也能坐下來好好停留的生活提案。加州椰子集團旗下三大品牌，包括CACO、WAVE SHINE、CACO Cafe，攜手泰國超人氣療癒IP「Butterbear」，首度在台推出跨足服裝與餐飲聯名的「城市療癒計畫」，以「城市×療心×小熊Butterbear」為主軸，首站1月14日在新光三越台南西門新天地開幕，隨後也會巡迴至高雄夢時代、台北101、台北東區與台南南紡。
1. CACO Cafe首站檔期時間：台南小西門1/14~4/7（台南市中西區西門路一段658-1號B1F）
2. CACO Cafe巡迴據點：
高雄夢時代檔期1/21~4/7（高雄市前鎮區中華五路789號2F）
台北101 檔期1/21~3/1（台北市信義區信義路5段7號B1樓）
台北東區檔期1/22~4/27（台北市大安區敦化南路1段219號）
台南南紡檔期1/23~4/7（台南市東區中華東路一段366號1F）
3.活動期間供應菜單：泰式打拋豬米漢堡、Butterbear造型雞蛋糕、奶油咖啡、泰式奶茶、檸檬蜂蜜氣泡飲、蜂蜜柚子茶
4.活動期間供應伴手禮：Butterbear 甜心萬用包禮盒、Butterbear熊甜蜜脆餅提袋禮盒、長崎蛋糕脆餅禮盒、蜂蜜蛋糕禮盒、海鹽檸檬糖、焦糖奶油糖
5.滿額贈品(CACO cafe檔期)：
2026/01/14-2026/02/23滿1,000元即贈Butterbear咖啡小熊提袋
2026/02/24-2026/04/07滿1,000元即贈Butterbear圍裙小熊提袋
2026/01/14~2026/02/26滿2,000元即贈 Butterbear毛絨杯墊
2026/01/14起，一般會員消費滿3,000元升等禮；VIP/SVIP消費滿1,000元贈毛絨髮圈（送完為止）
2026/01/30~2026/02/13任意消費即贈Butterbear新年紅包袋
2026/01/30~2026/02/13消費滿888元即贈Butterbear福氣春聯
2026/02/01~2026/02/13消費滿888元即贈Butterbear新年刮刮樂
2026/01/30-2026/02/13加入好友即贈cafe手機支架
