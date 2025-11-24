粉絲必玩！《火影忍者 終極風暴》全系列限時特價，打鬥特效比動畫還誇張

萬代南夢宮娛樂宣布，家用主機遊戲《火影忍者 終極風暴》系列現已展開全系列的數位版限時特賣活動。

《火影忍者 終極風暴》系列為全球累計銷售超過3,000套的忍道對戰動作遊戲。

透過媲美動畫的畫面表現，玩家將可以親身體驗從《火影忍者》延續至《慕留人 - 火影新世代 -》的壯闊劇情，以及盡情施展忍術、充滿魄力的戰鬥。

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

特賣活動現已展開

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

《火影忍者 終極風暴》系列作品現正於Nintendo eShop、PlayStation Store、Microsoft Store舉行數位版特賣活動，喜愛的玩家千萬不能錯過。

※特賣活動期間將依各平台有所不同。

系列作品一覽現已公開

長期受到玩家喜愛的《火影忍者 終極風暴》系列擁有眾多作品。

可以輕鬆了解各作品特色的系列作品一覽已於官方網站「NARUTO OFFICIAL SITE」公開，玩家將可以前往頁面，尋找自己喜愛的系列作品。

系列作品一覽（支援日、英文）：https://naruto-official.com/special/naruto-storm-series

《NARUTO X BORUTO 火影忍者 終極風暴羈絆》遊戲簡介

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

史上最多角色的忍道對戰開幕。

本作為紀念動畫《火影忍者》20週年的《火影忍者 終極風暴》系列決定版。

由鳴人與佐助，及眾多忍者們所編織而成的故事完全濃縮於本作之中，玩家將可以透過本作，以媲美動畫的畫面親身體驗感動人心的著名場景。

此外，在本作的特別故事中，將描繪鳴人與佐助的全新戰鬥。

兩人之間究竟發生了什麼事…？

全新的可遊玩角色也將參戰，集結了史上最多，超過130位忍者。

更追加了操作模式「簡單」，玩家將可以透過較過去作品更簡單的操作，享受充滿魄力的忍道對戰體驗。

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

（來源：萬代南夢宮娛樂官方提供）

