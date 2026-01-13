粉絲必衝！拉亞漢堡聯手《葬送的芙莉蓮》夢幻聯動

記者李鴻典／台北報導

繼七龍珠、黑白大廚愛德華·李、不二家PEKO合作後，拉亞漢堡2026年宣布自1/13起攜手人氣動畫《葬送的芙莉蓮》，展開限定的「冒險者朝聖之旅」。隨著動畫第二季即將於1/17正式上線，聯名預計將掀起全台粉絲的朝聖與搶購熱潮。

拉亞漢堡特別將全台門市化為魔法使與勇者相遇的驛站。（圖／品牌業者提供）

《葬送的芙莉蓮》以溫馨的思念與旅行交織，與拉亞漢堡「陪伴每一天日常」的品牌理念產生共鳴，這次合作也同步慶祝備受期待的動畫第二季即將上線，拉亞漢堡特別將全台門市化為魔法使與勇者相遇的驛站，更在永和安樂門市設置互動打卡點。

廣告 廣告

拉亞漢堡一口氣祭出六款限量授權包材，如漢堡袋、漢堡盒、點心袋、蛋餅袋，以及兩款飲品杯。（圖／品牌業者提供）

為了滿足廣大「收藏控」粉絲的期待，拉亞漢堡一口氣祭出六款限量授權包材，如漢堡袋、漢堡盒、點心袋、蛋餅袋，以及兩款飲品杯，皆經過官方授權設計，呈現全圖案不同的視覺盛宴，確保粉絲從打開早餐的那一刻起就充滿驚喜，成為動漫迷新一年必收清單！除限量包材，拉亞漢堡永和安樂門市將限時設置「葬送的芙莉蓮」專屬小型打卡裝置，無論是想與芙莉蓮一同感受微風，還是尋找欣梅爾守護過的痕跡，該門市預計將成為全台粉絲必訪的朝聖聖地。

拉亞漢堡攜手全球現象級動畫《葬送的芙莉蓮》，展開限定的「冒險者朝聖之旅」。（圖／品牌業者提供）

迎接農曆新年，星巴克於1月14日全門市推出新飲品「奶香烤舒芙蕾風味那堤」，以綿密柔軟的舒芙蕾風味結合香醇順口的那堤，同時再度帶來人氣飲品、新年必喝「福吉茶那堤」。「奶香烤舒芙蕾風味那堤」結合鬆軟輕盈的舒芙蕾與香醇濃縮咖啡，打造宛如甜點般的迷人風味。綿密的舒芙蕾奶油入口即化，散發淡淡蛋香與柔和甜味，與滑順濃郁的咖啡交織出豐富層次，帶來溫暖細膩的口感體驗。

星巴克於 1月14日全門市推出新飲品「奶香烤舒芙蕾風味那堤」。（圖／品牌業者提供）

星巴克同時推出「福吉茶那堤」，以香氣濃郁的日本焙茶為基底，搭配新鮮蒸煮牛奶，覆上細緻柔滑的奶泡，散發溫潤茶香與滑順口感，在每一口中都能感受舒心暖意與滿滿福氣。

星巴克同時推薦深受喜愛的「福吉茶那堤」。（圖／品牌業者提供）

隨新歲將啟，PIERRE HERMÉ PARIS 以法式甜藝揭開新年詩篇，於 2026 推出兩大主題系列，馬年典藏系列與迪士尼《幻想曲 Fantasia》浪漫星語系列。象徵愛與夢的啟程、心與風的共舞，以甜點訴說節慶間最動人的心語。

馬卡龍系列設計靈感取自馬匹的流線與速度感，盒身採俐落筆觸描繪風的軌跡，寓意縱橫天地、馭勢前行的自由精神。PIERRE HERMÉ此次將「馬」與「馬卡龍」的雙重意象融為一體：圓潤外形象徵完滿圓融，鮮活色澤猶如馳騁間的光影掠彩，風味層次則呼應奔放與細膩的平衡。從小巧的4入裝【馭風臻味】禮盒到尊榮的18入裝【御馳翎采】禮盒，每一款皆以法式甜藝演繹祝願，寓有「乘風啟程、錦馳映瑞」的吉氣新章。

PIERRE HERMÉ PARIS馬年限定系列禮盒。（圖／品牌業者提供）

《幻想曲 Fantasia》浪漫星語系列以迪士尼經典篇章中米奇魔法與音樂的律動為靈感，化作閃耀星光與流金弧線的交織設計。以夢幻夜空為主題，每一顆星，皆是心底的柔光與彼此的默語。馬卡龍禮盒以法式雕刻工藝勾勒經典動畫的流光，星紋層疊如音符於空氣中輕輕回旋，盒面燙金宛若天際的呢喃星語，將甜點化為浪漫的序章，為情人節傳遞含蓄而深刻的心意。常溫餅乾禮盒以「星鑽心語」為概念，外盒以金屬光澤點綴柔霧質感，呼應《幻想曲 Fantasia》音樂節奏，如旋律在時間中反覆迴盪，成為情人節裡始終陪伴的重要存在，留下一份值得收藏的星光記憶。

Disney《幻想曲 Fantasia》浪漫星語系列。（圖／品牌業者提供）

迎接2026春節，旺萊山推出必買「好運旺旺萊」鳳梨酥系列禮盒，外盒以大器的鮮紅襯托金色鳳梨與「旺」字，更有讓貓奴尖叫的旺萊貓造型禮盒，特別採用環保鳳梨纖維與再生紙漿打造，摸得到土地的溫潤與品牌心意。除此之外還有鳳梨醋禮盒及「健康旺旺萊」系列的鳳梨醱酵液禮盒，今年更加碼「好運餅乾」與義式披薩口味的「旺爆米花」等涮嘴零食助陣，不僅是拜年送禮的門面擔當，更是過年聚會、刷劇時不可或缺的靈魂配角，讓好運與健康在親友歡笑間溫暖蔓延。

「好運旺旺萊」鳳梨酥系列禮盒，以及超萌旺萊貓包裝。（圖／品牌業者提供）

企業送禮如何同時展現品味、社會責任與 ESG 願景？綠能業者麗升能源成立台灣第一個「農綠共生」品牌-日光舍，以光電場域產出的農產品為基礎，打造高附加價值的禮贈品。今年日光舍的馬年禮盒，每一份象徵支持約當 2 度綠電產出，讓企業贈禮不只傳心意，更能實際參與綠能循環。日光舍進一步提供可複製的「土地 × 能源 × 生產」共生模式，誠邀企業參與「農電契作」，一同將 ESG 承諾轉化為可量化的永續行動，讓送禮成為支持青農返鄉與環境永續的溫暖實踐。

日光舍首推馬年香草植萃洗沐禮盒。（圖／品牌業者提供）

更多三立新聞網報導

IKEA熱銷TOP10！「這支」蟬聯多年冠軍 鯊魚玩偶才第5名

星巴克年節禮盒有20多款！85℃賣紀念酒 CAMA CAFÉ首次推咖啡箱

實測／「北捷香水機」都正品爆紅！張開腋下等噴？網喊1秒來不及！

實測／約會救星！北捷設「5台黑色販賣機」爆紅 每次20元用途超神

