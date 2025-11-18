粉絲快收！周杰倫官方IP「周同學」首款動態貼圖上架 加碼抽獎活動

生活中心／彭淇昀報導

周杰倫的二次元官方 IP「周同學」於今（18）日正式推出首款動態貼圖《周同學日常初登場》，以逗趣可愛的方式呈現角色個性，讓粉絲在日常對話中也能「把周同學帶著走」，增添聊天趣味。

周杰倫的二次元官方IP「周同學」推出首款動態貼圖《周同學日常初登場》。（圖／翻攝自LINE）

此次共推出24款動態貼圖，內容涵蓋日常反應、情緒表達、問候互動等多種情境，完整展現「周同學」一貫淡定卻極具魅力的風格。貼圖中有一句「一句話都沒說，卻也什麼都說了！」更凸顯角色以肢體語言傳達情緒的可愛設定，替粉絲開啟嶄新的日常互動宇宙。

為歡慶貼圖上架，「周同學」同步推出限時抽獎活動。即日起至11月30日止，凡購買《周同學日常初登場》並於聊天中實際使用貼圖，將畫面截圖私訊至周同學官方Instagram完成登記，即可參加抽獎。

成功登記的粉絲將有機會抽中限量版周同學立體公仔悠遊卡，共計5個名額。更多活動資訊與最新消息，請至周同學官方Instagram查看。

※貼圖購買連結：https://reurl.cc/xK9YZb

