粉絲快筆記！Rain明年1月重返台北小巨蛋開唱 門票11／30開搶

韓流天王Rain回來了，Rain今日宣布將於明年1月17日二度「攻蛋」開唱。Rain繼今年2月帶著全新巡演《Still Raining》首登高流引爆佳評，在台粉殷切敲碗下奇蹟「喚雨」成功，天王今(30)日無預警在社群上公布再次來台開唱喜訊，Rain將於2026年1月17日於台北小巨蛋舉辦「Still Raining:Encore」台北安可場演唱會，門票將於11月30日於klook正式開賣。

Rain今年2月在高雄開唱，短短不到1年又再次來台，並選在台北演唱會殿堂級場地舉辦返場演唱會，足見天王對台粉的重視與深厚情誼，消息一出，立刻引發歌迷熱烈暴動，紛紛留言「這次一定要搶到票！」、「Rain歐爸終於又要回來了。」、「上次沒看到現場肌肉這次絕不錯過！」掀起社群暴動。

Rain將於2026年1月17日於台北小巨蛋舉辦「2026 RAIN CONCERT -TAPIEI」台北安可場演唱會。(大步整合行銷提供)

此次「2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE>-TAIPEI」台北安可場是Rain出道以來第2次攻蛋，對其音樂生涯可說別具意義。當年因主演《浪漫滿屋》在全亞洲爆紅的他，20年前挾著高人氣來台登上小巨蛋開唱，以國際巨星的大陣仗及招牌「肌情溼背秀」掀起粉絲暴動，從此奠定他在台迷心中韓流天王的穩固地位，更成為首位登上台北小巨蛋開唱的韓國歌手。20年後他再度回到同一座舞台，Rain感性表示：「這次的攻蛋對他意義非凡，不但象徵他與台粉間跨越時光的情誼，也代表他用音樂與舞台實力證明『Still Rainning』魅力驚人，歷久不衰。」

這場名為「Still Raining:Encore」的巡演將從今年11月底於美國紐約、洛杉磯、亞特蘭大3地城市啟程，屆時將巡迴到全球各城市，而台北站成了Rain最新官宣的亞洲首站，展現出他在亞洲樂壇不墜的人氣與強大號召力。此次巡迴主題為「Encore巡迴」，強調「20年舞台經驗加上全新視覺設計」兩大概念，Rain將帶來升級版「Still Rainning」舞台，更以全新視覺特效打造嶄新震撼演出，讓期待已久的「雨迷」再度沉浸在他融合力與美的極致舞台魅力中。主辦單位透露：「為了能在台北與粉絲們一起迎接最精彩的2026年，我們準備了在原有基礎上擴展的安可場。」

「2026 RAIN CONCERT<STILL RAINING: ENCORE>-TAIPEI」將於2026年1月17日星期六在台北小巨蛋重磅登場，門票將於11月30日上午11點30分於klook正式開賣，票價分為6800、5800、4800、3800、2800元5種不同區間，詳情請上大步整合行銷FB、IG官網查詢。

