粉絲扛巨幅畫作直奔酒店門口！黃仁勳收下暖回：簽完名我再回送給你

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（1/31）晚在「磚窯古早味懷舊餐廳」舉辦備受關注的「兆元宴」，今（1）日早上準備外出步出台北文華東方酒店，門口有大批媒體與粉絲守候。黃仁勳被問到這次台灣行感受，他用英文簡短回應「非常好」，並表示準備去吃午餐。

黃仁勳一邊替粉絲簽名、一邊和記者開玩笑，對於午餐要去哪裡、後續行程怎麼走，他沒有多談，只笑著說「你們需要猜猜看」。期間有一名身穿紅衣的民眾送上一幅超大畫作，畫上清楚寫著NVIDIA字樣，以及黃仁勳手拿晶片的肖像，畫作一亮相就吸引全場目光。黃仁勳收下後，先是大讚畫得非常好，並表示會先簽名再回送，還用台語親切補了一句「我再送你」。

粉絲的畫作上有大大的NVIDIA字樣，同時也畫出黃仁勳手拿晶片的肖像；黃仁勳在上面簽完名後將畫作回送給粉絲。圖／台視新聞

除了簽名、合照來者不拒，現場也有粉絲說自己幾乎天天都到酒店等黃仁勳。簽名互動中，有粉絲拿出棒球請他簽名，黃仁勳用中文打趣說「我簽一球，你要送我一球哦！我可以送小朋友的」，隨後把簽名的棒球送給一旁的小朋友。

另外也有民眾一次拿出兩顆球請他簽名，一顆是普通棒球、一顆是表面金光閃閃的棒球，當民眾說要把普通那顆送給他時，黃仁勳拿著金色棒球笑著問「為什麼你自己的比較漂亮啊」，民眾說「金色的這顆比較貴」，黃仁勳隨後用中文開玩笑回應「你這個便宜的給我而已啊，為什麼你都送我便宜的」，逗得現場笑聲不斷。

黃仁勳拿著粉絲的金色棒球開玩笑地問「為什麼你都送我便宜的」，引發現場的歡笑聲。圖／台視新聞

