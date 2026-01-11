粉絲拿大砲搶拍！保全搶相機驅離 律師示警：恐觸犯強制罪
南韓音樂頒獎典禮昨（10）日晚間在台北大巨蛋盛大登場，吸引許多粉絲到場支持。不過有不少人發現，本次典禮禁止攜帶相機，卻有人不聽勸，當場被保全人員帶離現場。對此，有律師指出，「違規的是觀眾，但不代表保全可以動手。」
律師張正勳今（11）日在社群平台發文，有民眾在BLACKPINK成員Jennie表演時，攜帶長焦鏡頭相機，最終被保全以強制力驅逐，甚至被押解出場，雖然許多人認為是該民眾違規在先，不過張正勳直言「法律這件事，從來不是靠『我覺得合理』在運作的。」
張正勳提到，保全在法律上的身份是私人受僱人員，即使是警察抓人還要拘票，所以保全能做的其實很有限，包含口頭要求停止錄影、要求離場、通報主辦單位處理，必要時報警，由警方依法處理，沒有更多了。
至於保全不能做的事情，張正勳列舉包含強行搶走相機或器材、拉扯、拖行、推擠、未經同意扣留你的財務、私下對你「處罰」或押解你出場，他坦言從影片上看來，該名觀眾沒有攻擊行為、沒有立即危險，也看不出來有現行犯必須即時制止的狀況。
張正勳表示，這種情況下保全強制拉人、推人、拖行，很有可能踩到刑法上的強制罪，甚至是傷害罪的紅線，強調「違約是民事問題，不能用刑法的力道處理」。最後張正勳也呼籲主辦單位與保全，「秩序管理不是比誰比較兇，而是比誰比較懂『界線』。」
【更多東森娛樂報導】
去年底才引退！日寫真女星驚傳病逝 得年27歲
兩樣情？Jennie臭臉拿大衣蓋臉 網疑不尊重台灣
機場臭臉挨批不尊重台灣！Jennie大紅禮服火辣登紅毯
其他人也在看
李雅英來台「最大功臣」曝光 網點「1關鍵」狂讚！
生活中心／江姿儀報導中職啦啦隊自「韓援始祖」李多慧來台加盟之後，掀起「韓援旋風」，多位韓籍啦啦隊員陸續加盟各球隊。韓援女神在台發展獲得超高人氣，累積不少粉絲。近期1名網友發文，指出「富邦韓籍三本柱」之一的李雅英「活動、代言、通告和聲量也是超級高」，好奇她較晚來台發展卻超越很多人「是怎麼成功的？」。貼文一出，引發熱議，大批網友都列出「1關鍵」狂讚。民視 ・ 4 小時前 ・ 2
扯！頒獎典禮帶大砲狂「攝」 男遭拖走怒嗆保全
扯！頒獎典禮帶大砲狂「攝」 男遭拖走怒嗆保全EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
維護社會治安為警察職責 拒絕侵略是全民共識
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】針對部分媒體報導國人對於遭受軍事侵略時之抵抗意願，並提及警察單位之軍事任務角色，與 […]民眾日報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
竹市地政警方聯防阻詐 攔截房產過戶保長者棲身所
（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）新竹市一獨居長者遭詐騙，險將價值新台幣400萬養老棲身之所過戶他人；新竹市地政事務所與警察局啟動聯防機制，在地政登記程序最後關卡成功攔截，保住長輩棲身之所。中央社 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
正值事業巔峰！ 34歲流行樂天王驚傳墜機身亡 同機共6人罹難
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導哥倫比亞樂壇傳出震撼噩耗。哥倫比亞「流行民謠音樂（músicapopular）」天王級歌手耶森・希門尼斯（YeisonJim&e...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
渣打馬開跑 跑者穿香蕉裝跑 (圖)
2026渣打台北公益馬拉松11日上午五點半在總統府前凱達格蘭大道起跑，半馬跑者穿香蕉裝參與路跑，最終順利跑回大佳河濱公園的終點。中央社 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
桂綸鎂錄影崩潰流淚！與陳柏霖、黃宣挑戰戰舞
陳柏霖和YELLOW黃宣率隊在紐西蘭進行尋寶之旅的《出去一下WHAT A TRIP》，將在今（11）日與桂綸鎂一同尋獲此行最大寶藏。在毛利部落裡度過兩天的他們，學習了毛利文化、緬懷了部落的歷史，認識了毛利文化的知識和遺產。一段百年前的慘烈戰役，讓三人感傷，更令桂綸鎂難過落淚。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
儒哥的抓寶店！男邊夾邊吸毒 不滿被列黑名單砸店
儒哥的抓寶店！男邊夾邊吸毒 不滿被列黑名單砸店EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
男星左轉撞死老婦！稱「時速不到10」監視器畫面曝
男星左轉撞死老婦！稱「時速不到10」監視器畫面曝EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
億萬歌曲男星動念引退 因羅志祥一句話繼續堅持
羅志祥不僅是楊琳音樂之路的「貴人」，更是他陪伴他度過低潮期的「心靈導師」，提及這幾年「潛伏期」的心路歷程，他坦言有長達一年的時間因為面對外界的質疑與網路酸言酸語而陷入低潮，還一度自我懷疑，甚至閃過退出歌壇的念頭，「常聽到有人說『歌紅人不紅』或是『人家根本...CTWANT ・ 7 小時前 ・ 發表留言
柯、蔡大秀電子腳鐐！她：藍白挺貪污形象照
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲昨（10）日邀請國民黨前立委蔡正元，一同參與「土城十講」第九講節目錄影，由於蔡正元涉及三中案，同樣須配戴電子腳鐐接受監控，兩人更高調地合影留念，只見他們翹著...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 13
川普大舉購買房貸債券！對美國住房可負擔性將產生什麼影響？
美國總統川普宣布購買 2,000 億美元不動產抵押貸款證券（MBS），試圖降低房貸利率改善住房負擔。專家警告，房市供給短缺仍是長期挑戰，政策短期效果有限。鉅亨網 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
4生肖左輔星照拂！「大寒」感情逆勢加溫 關係穩定發展
二十四節氣中的「大寒」即將到來，在這冷冽的氣息中，部分民眾的感情運勢卻正要「逆勢加熱」。紫微斗數專家姚本軍老師指出，進入2026乙巳年大寒之後，有四類生肖的人將迎來感情的「融冰時刻」，「左輔星」默默推動，讓原本卡關的關係開始轉向穩定發展。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
黃國昌新北市後援會成立（3） (圖)
備戰新北市長選舉，民眾黨主席黃國昌11日下午舉行新北市後援會成立大會，支持者齊聚三重綜合體育館，為黃國昌加油打氣。中央社 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
全台議員分進合擊掃12個市場 高雄掀起「邱議瑩旋風」
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長初選進入關鍵倒數，欲代表民進黨出戰高雄市長的立法委員邱議瑩，今（11台灣好報 ・ 5 小時前 ・ 1
金唱片首登大巨蛋 Jennie盛裝亮相（2） (圖)
韓國代表性獎項「金唱片」邁入第40屆，10日首次移師台北大巨蛋舉行頒獎典禮，首度以個人身分在台北演出的BLACKPINK成員Jennie（圖）盛裝出席，女王氣場全開。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
苗栗門牌新制3/5上路 沒掛、亂掛都要罰
苗栗縣政府為因應現代建築型態之複雜情形及建築物日漸增加等因素，修正「苗栗縣道路命名及門牌編定自治條例」，自3月5日起門牌未依規定張貼或脫落未補製張貼要罰300元、私設戶政未編釘或與編定不符之門牌將罰5000元，得連續處罰。縣府民政處指出，原自治條例對於沒有門牌住戶，僅能發函勸導，並無強制力，新制參考自由時報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 109
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 26
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 7 小時前 ・ 3