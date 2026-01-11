粉絲拿大砲搶拍！保全搶相機驅離 律師示警：恐觸犯強制罪

BLACKPINK成員Jennie現身頒獎典禮。（圖／東森娛樂）





南韓音樂頒獎典禮昨（10）日晚間在台北大巨蛋盛大登場，吸引許多粉絲到場支持。不過有不少人發現，本次典禮禁止攜帶相機，卻有人不聽勸，當場被保全人員帶離現場。對此，有律師指出，「違規的是觀眾，但不代表保全可以動手。」

律師張正勳今（11）日在社群平台發文，有民眾在BLACKPINK成員Jennie表演時，攜帶長焦鏡頭相機，最終被保全以強制力驅逐，甚至被押解出場，雖然許多人認為是該民眾違規在先，不過張正勳直言「法律這件事，從來不是靠『我覺得合理』在運作的。」

張正勳提到，保全在法律上的身份是私人受僱人員，即使是警察抓人還要拘票，所以保全能做的其實很有限，包含口頭要求停止錄影、要求離場、通報主辦單位處理，必要時報警，由警方依法處理，沒有更多了。

至於保全不能做的事情，張正勳列舉包含強行搶走相機或器材、拉扯、拖行、推擠、未經同意扣留你的財務、私下對你「處罰」或押解你出場，他坦言從影片上看來，該名觀眾沒有攻擊行為、沒有立即危險，也看不出來有現行犯必須即時制止的狀況。

張正勳表示，這種情況下保全強制拉人、推人、拖行，很有可能踩到刑法上的強制罪，甚至是傷害罪的紅線，強調「違約是民事問題，不能用刑法的力道處理」。最後張正勳也呼籲主辦單位與保全，「秩序管理不是比誰比較兇，而是比誰比較懂『界線』。」

