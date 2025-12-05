粉絲接機「擠爆自動門」！ 女團MEOVV手搖喝「這款」

AAA頒獎典禮6號世運主場館登場，前一天紛絲紛紛衝小港機場卡位，凌晨4點門一開，大家搶衝第一排。（圖／TVBS）

AAA頒獎典禮6號世運主場館登場，前一天紛絲紛紛衝小港機場卡位，凌晨4點門一開，大家搶衝第一排，沒想到自動們當場被擠爆，另外，還有粉絲先到世運場勘，找找哪一個位置最適合聽漏音，令人驚喜的則是新生代女團MEOVV朝聖台灣手搖。

高雄小港機場在凌晨時分已被大批粉絲包圍，許多人自備小椅子徹夜排隊，只為能在第一時間近距離見到心愛的韓星。然而，當機場凌晨4點開門時，大批粉絲蜂擁而入，場面過於混亂導致自動門被擠爆。有粉絲表示，後面的人不斷往前擠，導致前面的人撞到尚未完全打開的門，發出巨大的聲響後整扇門脫軌損壞。儘管如此，粉絲們依然專注於搶佔最佳位置，無暇顧及門的損壞。

有粉絲表示，後面的人不斷往前擠，導致前面的人撞到尚未完全打開的門，發出巨大的聲響後整扇門脫軌損壞。（圖／TVBS）

現場粉絲來自全台各地，有人從台中專程趕來，甚至於前一天晚上11點就已抵達機場等候。粉絲們手持應援物、布條、小卡和手燈等，雖然徹夜未眠但精神依然飽滿，只希望能獲得偶像多一眼的注視。有粉絲高喊「CORTIS FIGHTING」為偶像加油打氣。

韓國新生代女團MEOVV的成員Anna與李嘉元則展現對台灣美食的熱愛，下機當晚便前往百貨公司品嘗手搖飲料。（圖／TVBS）

AAA頒獎典禮倒數一天，各家粉絲都已做好充分準備。5日下午抵台的韓國藝人包括當紅團體CORTIS、IVE、舒華以及IU等大咖。有粉絲更是提前到世運主場館外場勘，尋找最適合聽到彩排「漏音」的絕佳位置。現場彩排時，雷射燈光射向天空，音樂聲清晰可聞，讓在場粉絲更加期待正式演出。

而韓國新生代女團MEOVV的成員Anna與李嘉元則展現對台灣美食的熱愛，下機當晚便前往百貨公司品嘗手搖飲料。兩人親切的笑容讓店員印象深刻，紛紛拍照留念。店員表示，藝人離開後陸續有粉絲前來詢問。有粉絲看到偶像喝的飲料後，特地前來購買相同款式的28茉輕乳茶，希望能與偶像「同款」。隨著6日AAA頒獎典禮即將在世運主場館登場，預計將再次引發歌迷瘋狂，成為高雄市最熱門的文化盛事。

