粉絲搶拍高捷世運站內子瑜看板 (圖)

其他人也在看
（圖輯）TWICE抵台全紀錄！子瑜回家美到翻 千名粉絲熱情太感人
韓國女子天團TWICE明後兩天在高雄世運主場館開唱，這是她們出道10年第一次在台灣演出，受到高度矚目。除了因病無法出席的彩瑛之外，8名成員今天（21日）分成兩批陸續抵達高雄小港機場，台灣成員子瑜一現身就掀起現場粉絲暴動，紛紛大喊「子瑜歡迎回家」，現場氣氛十分溫馨。自由時報 ・ 1 天前
TWICE來了！粉絲塞爆小港機場 子瑜未現身原因曝光
【緯來新聞網】南韓人氣女團TWICE首次把巡迴舞台帶到台灣，7名成員娜璉、定延、Momo、Sana、緯來新聞網 ・ 1 天前
直擊／TWICE抵台了！「現身30秒」千名粉絲轟動小港機場
直擊／TWICE抵台了！「現身30秒」千名粉絲轟動小港機場EBC東森娛樂 ・ 1 天前
TWICE出發！下午抵高雄小港機場 子瑜獨自東京飛台
韓國天團TWICE明天（22日）起將在高雄世運主場館連唱兩天，今天7位成員現身仁川機場，將在今天下午2點多正式登陸高雄。「台灣成員」子瑜昨天人在東京出席時尚活動，很可能會直接從日本飛到台灣。TWICE今天上午現身韓國仁川機場，成員包括志效、娜璉、定延，MINA、SANA、MOMO及多賢，成員彩瑛昨天自由時報 ・ 1 天前
TWICE來了！7名成員率先抵達高雄 大批粉絲到場接機
韓國人氣女團TWICE出道10年終於首度來台開唱，明、後兩天將登上高雄世運主場館與粉絲見面，今（21）日成員們分批抵達高雄小港機場，下午2點半第一批七名成員已經到達，「台灣女孩」子瑜則預計3點多落地，台視新聞網 ・ 1 天前
TWICE親友團來了！子瑜媽媽等10年作東 MINA志效娜璉父母抵台
韓國女子天團TWICE今天（22日）起一連兩天將在高雄世運主場館開唱，成員昨天陸陸續續抵台之外，網友也目擊志效、娜璉及MINA的父母也都現身高雄，等了10年的高雄場看起來頗受重視。除了因病缺席的彩瑛之外，其他8名成員全都已經抵達高雄，粉絲消息透露，在小港機場接到日本成員MINA的父母，在高雄商場偶遇自由時報 ・ 18 小時前
日本飯店驚見跳水大降價？達人曝２大關鍵：「這時間」出發最划算
[Newtalk新聞] 近期日本飯店出現降價潮，不少民眾取消重訂。林氏璧分析，主因是中國旅客取消年底機票，釋出大量空房導致業者降價求售。他指出，若是近期入住且陸客較多的旅館，降幅最明顯；但若是明年以後的訂房，價格波動則較小。建議民眾重新檢視訂單，有機會省下旅費。 林氏璧表示，這幾天在社群中有看到滿多朋友在討論，重新檢視近期要去日本入住的旅館，發現有些有一定程度的降價，「就很開心的取消重新訂了新價錢」，前提當然是可以免費取消。不過也有朋友反應好像沒什麼降價。對此現象，林氏璧分析這主要取決於兩個關鍵因素。 他進一步說明，首先要看關注的那些旅館客群結構。如果原本有很多中國旅客會入住的話，現在既然到年底前可能至少有54萬張中國到日本的機票取消，釋出了空房，「當然可能房價就會有所變動」。但如果那間旅館原本中國旅客所佔住宿的比例不高，那可能就不太有影響。 而另一個關鍵則在於入住的日期。林氏璧表示，如果是比較接近的日期，因為有大量空房釋出，「當然只好降價求售」。如果是明年以後的日期，業者可能就沒有這麼急著調整價錢。 林氏璧提到，實際用12月1日至2日兩人入住三星級旅館來查價，就以最近新聞一直報的「空新頭殼 ・ 20 小時前
陶晶瑩為TWICE拚了！大巨蛋「秒飛奔南下應援」送早餐力挺子瑜
韓女團TWICE 22、23 日連兩天登高雄世運主場館開唱，台灣成員周子瑜出道 10 年首度唱回家鄉，意義非凡。陶晶瑩今（22）日稍早在台北大巨蛋參與「民歌大團圓」演唱會，結束後立刻帶著女兒荳荳火速南下高雄朝聖，還貼心準備高雄在地早餐店的飯糰、蛋餅送給 TWICE 團員，以行動力挺子瑜。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
TWICE高雄開唱前忙翻！娜璉首爾跑行程 子瑜快閃東京揪媽媽同行
TWICE行程真的滿檔！本週六日（22日、23日）將一連兩天在高雄世運主場館開唱的她們，今（20日）仍賣力跑活動，成員娜璉一早就在首爾出席美妝活動，台灣成員子瑜則快閃日本，飛至東京為精品站台，就連媽媽黃燕玲都被粉絲捕捉到陪著女兒一起去！鏡報 ・ 2 天前
TWICE抵達高雄機場 粉絲熱情接機（1） (圖)
台灣成員子瑜所屬的韓團TWICE即將在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，成員21日下午抵達高雄機場，她們未走VIP通道，而是與一般旅客一起出關，眾多粉絲在入境大廳守候。中央社 ・ 1 天前
高雄迎接TWICE開唱 城市級應援多處點藍燈
（中央社記者林巧璉高雄18日電）韓國女團TWICE將於22、23日在高雄國家體育場開唱，高雄自今天起在大港橋、衛武營、流行音樂中心、愛河、旅運中心、捷運美麗島站、中央公園站等7處點起藍燈和雷射字體，歡慶TWICE到來。中央社 ・ 4 天前
TWICE高雄開唱 大批粉絲自世運站出站 (圖)
韓國女團TWICE於22、23日連2天在高雄國家體育場開唱，大批粉絲搭乘高雄捷運前往世運站。中央社 ・ 13 小時前
子瑜中文喊「期待這一天非常久」！畫面網哭：一步等了10年
娛樂中心／綜合報導南韓超人氣女團「TWICE」本週末連續2天在高雄世運主場館登場，這次演出對台灣成員子瑜意義重大，出道滿10年，終於首度在家鄉開唱！現場湧入超過3萬名粉絲，尖叫聲幾乎震破夜空。子瑜今（22日）用中文及台語開場：「大家好，我是子瑜，我終於帶著成員們一起來高雄了！」溫柔一句話立刻掀起全場感動浪潮，粉絲們眼眶泛紅、歡呼不斷。民視 ・ 9 小時前
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人
台綜遭轟30年沒進步！她揭關鍵原因：掌握遙控器的人EBC東森娛樂 ・ 1 天前
「丈母娘風」選手奪冠引爆罵聲！深圳模特賽認了：獎項頒錯人
[Newtalk新聞] 深圳舉行的國際模特大賽頒獎活動出現重大失誤，15號選手被錯誤宣布為女模組廣東冠軍，引起現場譁然。她較成熟的外型與豐腴體態讓許多觀眾不敢置信。主辦單位昨(19)日解釋，15號選手應屬太太組冠軍，而女模組冠軍其實是 37號選手，獎杯與證書因作業疏漏而誤發。 根據外媒《紅星新聞》引述大賽組委會副主席羅雲琦的說法指出，現場共有女模、太太、兒童及男模等分組評選。15號選手實際上是奪得「太太組冠軍」，至於「女模特組廣東冠軍」真正的得主應為37號選手。羅雲琦解釋，由於頒獎證書採透明公開樣式，工作人員在混亂中一時不察，才會誤將獎盃與證書錯頒給15號選手，造成這場尷尬的誤會。 這場發生於16日的插曲在網路上迅速發酵，由於15號選手的外型較為成熟且豐腴，與一般人對「模特兒后冠」的刻板印象有極大落差，導致「內定」、「資本勝利」及「黑箱作業」等負面傳聞甚囂塵上。觀眾難以置信的反應，一度讓賽事公正性備受質疑。 面對外界揣測，主辦單位嚴正否認「帶資進組」謠言，強調純屬行政作業疏失。目前已主動聯繫15號選手致歉並補寄正確證書，同時向社會大眾表達歉意。官方重申，各組別評選標準不同，對於造成參賽新頭殼 ・ 1 天前
歡迎回家！ TWICE周子瑜抵台甜笑 小港機場粉絲嗨
「TWICE」成軍10周年，即將在高雄開唱，成員之一的台灣女孩周子瑜，因為前一天在日本有活動，因此和團員們分批來台，下午抵達高雄小港機場，一身白色與咖啡色搭配，氣質滿分，也熱情和粉絲們揮手，粉絲們都好...華視 ・ 1 天前
全國南區社區環教成果展 翁章梁拍賣再生家具 (圖)
嘉義縣政府22日舉行「全國南區社區環境教育培力暨環保小學堂成果展」，現場並進行再生家具競標，由縣長翁章梁（圖）擔任拍賣官。中央社 ・ 13 小時前
「月世界」垃圾山案遭陳其邁喊告 國民黨高市議會黨團聲援陳菁徽
「月世界」垃圾山偷倒案，國民黨立委陳菁徽昨（21日）晚以一張合照，發文指市長陳其邁力挺涉案的李有財，遭陳其邁喊告；對此，國民黨高雄市議會黨團今（22日）聲援陳菁徽，呼籲陳其邁市府別用濫訴，掩蓋綠營與自家里長深厚關係。國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽今天強調，李有財在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境自由時報 ・ 17 小時前
直擊／10年了歡迎子瑜回家 粉絲燈箱應援喊話：希望逼哭子瑜
【緯來新聞網】韓國人氣女團「TWICE」一連兩天在世運主場館開唱，這也是台灣成員子瑜出道10年，首度緯來新聞網 ・ 13 小時前
TWICE今晚開唱! 粉絲周邊買滿喜迎子瑜"榮耀返鄉"
南部中心／劉尹淳、廖錦雄 高雄市報導南韓女子天團TWICE，22日晚間就要在高雄世運主場館開唱，周邊商品一早開賣，有粉絲前一天下午就來搶排，就是要買到限量的周邊商品，還有粉絲，把台灣成員周子瑜的周邊商品娃娃，全背在身上應援，喜迎台灣女兒周子瑜返鄉開唱。民視 ・ 17 小時前