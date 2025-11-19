粉絲救回來了！必勝客章魚燒比薩不只續命還升級 居然吃得到整顆章魚燒

必勝客首創整顆章魚燒比薩，全台50間店限量開吃。（必勝客供圖）

必勝客近期的人事異動引發網友熱議，沒想到章魚燒比薩也差點被「辭呈風波」帶走！幸好，鐵粉們群起喊話：「章魚燒不能走！」粉絲的聲音被聽到了，人氣口味不僅沒消失，還霸氣升級，變身成「丸勝日式章魚燒比薩」。

這次首創在每片比薩上擺放整顆章魚燒，不僅外酥內軟，濃郁照燒醬與舞動的柴魚片加持，一口咬下，鮮味瞬間迸發，彷彿直接穿越到日本街頭小吃攤。

「丸勝日式章魚燒比薩」吃得到整顆酥軟的章魚燒，甜甜鹹鹹很涮嘴。（420元／單點，必勝客供圖）

而海鮮控也有福了，必勝客同步推出全新霸主「千島海鮮盛宴比薩」，極選干貝、鮮嫩大蝦、Q彈魷魚圈鋪滿整個比薩，配上黃金比例特製千島醬，吃起來層次滿分、鮮味破表，一片接一片也不膩。無論是一個人獨享，還是揪團分享，都能體驗奢華的海味饗宴。

「千島海鮮盛宴比薩」吃得到甜美干貝、鮮嫩大蝦、Q彈魷魚圈，海味十足。（434元／單點，必勝客供圖）

丸勝日式章魚燒比薩在全台50家門市限量登場，提供大比薩、小比薩及個人比薩3種尺寸，外帶單點大比薩嘗鮮價420元起。海鮮新星千島海鮮盛宴比薩全台同步開賣，外帶買大送大、外送買大送小869元起。必勝客這次不只是回應粉絲呼聲，更是把經典美味徹底升級。



