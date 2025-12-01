粉絲敲碗再開一場演唱會 頌樂哀喊：我沒有體力了

頌樂頭戴皇冠登場。（圖／讀者提供）

韓團MAMAMOO隊長頌樂昨（30日）在台北國際會議中心舉辦第三次個人亞洲巡迴演唱會《Solar 3rd CONCERT “Solaris”》。本次她以宇宙世界觀打造全方位沉浸式舞台，

並以中文與全場互動：「大家好，我是掌管這個星球的皇帝『頌樂』，你們以為這裡是台北嗎？不是喔！這裡是未知的星球」接著她解釋今晚的主題「Solaris」，其實也有「Solar is..」的意思，想要透過這次的演出呈現出她的多重面向，「今天我會用四個不一樣的舞台展現不同的我，第一個就是The Empress，透過剛剛的歌曲，大家有感覺到了嗎？」台下粉絲們也立刻回以熱烈尖叫。

在演唱〈Easy Peasy〉時，她因不小心搶拍而一度忍不住笑場，甚至笑到差點唱不下去，台下也跟著哄堂大笑。她連忙用中文向大家道歉：「抱歉，不好意思！」，而粉絲則不停喊著「肯恰拿（沒關係）」，要她不用擔心，頌樂馬上接住粉絲的梗，搞笑跳起流行迷因「肯恰拿～叮叮叮叮叮！」，還補充說了一句：「我最近學到了一句流行語『我沒了』」，成為台北場可愛的小插曲。

在演唱自創曲〈Star Wind Flower Sun〉時，頌樂情緒激動、一度眼框泛淚。她坦言，想到《Solaris》巡演即將在台北劃下句點，心中難免感到不捨。台下粉絲立刻大喊「再開一場！」她則笑著回應：「不好意思，我沒有體力了！」，粉絲繼續回覆：「不想回去！」，她開玩笑的說：「不行，你們明天要上班吧？」聽到粉絲回覆「不用！」頌樂驚訝又好笑地說：「你們都不用工作嗎？每天都在玩嗎？哇！好羨慕喔！」。

玩笑話後，她改用韓文真摯地向粉絲表達心意，「我的《Solaris》巡演要在台北畫下最後一站了」，久違的翻譯聲音在舞台邊響起，她開玩笑說：「翻譯的聲音，好久沒有聽到了！」可愛又好笑。而頌樂也感性總結：「今天的舞台畢竟是最後了，所以對我來說很特別、也更加珍貴，有點捨不得，裡面包含很多情感。下次見面之前，我會更加努力，所以，請大家多多等待，要跟我再見面喔。」

不只頌樂精心準備內容，粉絲也給予滿滿的驚喜應援，除了用排字和手幅寫下「頌樂，就是我們心動的理由」，向她傳遞最真摯的支持外，還送上拉霸機造型的蛋糕，祝賀她「大滿貫」成功完成Solaris巡演，讓她直呼感動。在粉絲不斷呼喊下，她加碼安可多首歌曲，頌樂更驚喜走入觀眾席與粉絲近距離互動、寵粉無極限。此外，她還特別開放粉絲現場點歌，連續演唱多首不在原定歌單內的歌曲，而在粉絲的熱情鼓吹下，更臨時加碼唱了經典中文歌曲〈月亮代表我的心〉，掀起另一波全場大合唱。

