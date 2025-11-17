粉絲敲碗成功！ 資深E.L.F.林楚茵：高雄市府挺明年SJ演唱會應援

SUPER JUNIOR在台北大巨蛋舉辦的3場演唱會完美落幕。（資料畫面）

「韓流帝王」SUPER JUNIOR 台北場「SUPER SHOW10」16日落幕，不少粉絲在演出後接力敲碗，希望明年高雄場能由市府協助應援；同樣身為E.L.F.（官方粉絲名）的民進黨立委林楚茵今（17日）表示，市長陳其邁已收到粉絲訴求，市府也願意協助明年1月的活動，她期待市府與全球最強的台灣粉絲「強強聯手」。

SUPER JUNIOR於14日至16日在台北大巨蛋舉行3場「SUPER SHOW10」巡演，場場皆售罄，台灣E.L.F.每場以不同主題應援，成員東海曾許願想看無人機等方式應援，沒想到最後一晚粉絲便以60台無人機在空中排出SJ05、SJ25、SJ logo、ELF愛心等圖案，讓成員感動不已，東海也在台上再許新願望，「下次可以做杜拜那種水舞嗎？我想要水舞」。

SUPER JUNIOR明年1月24、25日將移師高雄巨蛋舉辦2場演唱會，台北場結束後，許多粉絲敲碗高雄市長陳其邁能協助應援，林楚茵今日在臉書宣布好消息，表示她今早主動與市府團隊聯繫，確認陳其邁已收到熱情粉絲留言，且市府非常樂意協助明年活動的應援，她嗨喊：「期待全球最強應援的『台灣欸噗』+應援服務最到位的『高雄市政府』的強強聯手。」





