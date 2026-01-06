粉絲敲碗成功！TEEN TOP宣布台北安可開唱 福利一次給好給滿

韓國二代人氣男團TEEN TOP繼去年10月來台見粉絲後，官方新年初始拋出喜訊，宣布將於3月7日回到台北舉辦安可演唱會，他們更表示：「這不僅是安可，而是進化版的演出！」

TEEN TOP驚喜宣布3月7日來台開唱。（圖／ MORE LIVE 提供）

此次台北安可場延續首爾安可演唱會的熱烈氣勢，成員們透露已投入大量心力，從舞台編排到演出內容全面升級，希望為台北粉絲帶來耳目一新的震撼體驗，成員們也對台灣粉絲 ANGEL 的熱情印象深刻，直言：「粉絲越熱情，我們越有動力，甚至想唱到通宵，然後一起去吃早餐！」

TEEN TOP Ricky（左起）與天地。（圖／MORE LIVE提供）

回顧2025年10 月TEEN TOP 來台演出，現場氣氛熱烈，粉絲盛讚其唱跳曲目密集、經典歌曲連發，與台下互動頻繁，讓整場演出毫無冷場。不少粉絲在散場後仍意猶未盡，紛紛表示渴望再看一次，也因此促成了此次台北安可場的籌備，消息一出便引發熱議。

TEEN TOP創造（左起）與Niel。（圖／MORE LIVE提供）

在首爾安可演唱會中，TEEN TOP 曾透過多個驚喜橋段掀起話題，例如從觀眾席中演唱〈Snow Kiss〉，拉近與粉絲之間的距離；最終舞台更重現出道時期的造型，喚起粉絲滿滿回憶，在網路上引發高度討論。過去演出中，他們也曾多次應粉絲要求反覆安可，展現深厚的舞台魅力與誠意。

TEEN TOP台北安可演唱會官方海報。（圖／MORE LIVE提供）

為了回饋台北粉絲，TEEN TOP 特別加碼福利，粉絲會員除可參與 hi touch 互動外，還將提供 35 組 1:4 合照名額，讓粉絲能近距離留下珍貴回憶。演唱會門票將於 1 月 17 日（六）12:00 於遠大售票系統正式開賣，更多相關資訊可關注主辦單位 MORE LIVE 與 RNRSQUARETAIWAN 官方社群平台。

TEEN TOP台北安可演唱會粉絲福利圖。（圖／MORE LIVE提供）

TEEN TOP台北安可演唱會票價與座位圖。（圖／MORE LIVE提供）

