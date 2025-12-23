粉絲敲碗成真？傳明年開航直飛蘇黎世 星宇航空出面回應了

目前市場最受矚目的焦點在於傳聞中的4個新航點，民眾對於可能開航蘇黎世相當期待。（翻攝自星宇航空臉書）

星宇航空昨（22日）法說會釋出震撼消息，執行長翟健華明確指出明年下半年將正式插旗歐洲市場，預計一口氣開闢2個全新航線。目前市場最受矚目的焦點在於傳聞中的4個新航點，分別是歐洲的瑞士蘇黎世與捷克布拉格，以及亞洲的印尼峇里島與南韓釜山。

其中，蘇黎世的開航計畫最具話題性，因為目前台灣尚無直飛瑞士班機，若計畫順利成真，星宇將成為首家直飛蘇黎世的國籍航空公司，這也讓許多航空迷與商務旅客感到無比期待。

為了支撐如此大幅度的航網擴張，星宇航空明年將迎來史上規模最大的交機高峰期，預計共引進14架新機。最令市場期待的莫過於台灣首架空巴A350-1000廣體長程客機的加入，這款機型將成為開拓歐洲及未來紐澳長程航線的主力戰將。此外，星宇也已規劃在2026年底至2027年初進軍大洋洲，藉由A330neo執行深夜航班來提升飛機使用率，佈局紐澳市場。

廣告 廣告

社群網路上對於歐洲航點反應相當熱烈，不少網友看好蘇黎世的含金量，認為這將打破目前國籍航空在歐洲航線的既有格局，也有人留言求星宇開馬德里、赫爾辛基航線。部分南部的旅客則紛紛表示，希望星宇能加快小港機場的佈局，不要讓高雄粉絲等太久。

針對這些沸沸揚揚的傳聞，星宇航空官方態度相對保留，僅對外回應各航線目前均處於研議評估階段，後續將視交機狀況與營運效能做最合適的規劃配置。雖然官方尚未正式宣布，但明年新增4大航點的藍圖已讓旅遊市場充滿無限想像。

更多鏡週刊報導

JR北海道爆低級錯誤！部分列車「配錯線」緊急通報失靈 違規載客4天

首相也愛美！高市早苗視察寫真展哀號 自嘲「大海報讓細紋現形」網笑翻

流感罕見12月低點！上週增16重症、6死 60歲女「反覆發燒」搶救3週過世