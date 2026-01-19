粉絲敲碗成真 《美妝搭檔情人》第二季正式展開同居生活

奧野壯與豐田裕大詮釋的「佐棗CP」回來了，《美妝搭檔情人》第二季追起來。（GagaOOLala提供）

2024年夏天掃起全球「溺愛旋風」的職場BL神劇《美妝搭檔情人》，在粉絲瘋狂敲碗下，正式推出第二季，1月16日已在GagaOOLala上線。這部改編自楢島佐智銷量突破150萬冊的人氣漫畫，首季曾橫掃日本FOD年度冠軍，更在「最想看續集」票選中以5000票的壓倒性優勢奪魁，再次證明美妝界「雙王子」的超強號召力。

這次續集被日媒形容為「由粉絲守護出來的奇蹟」，奧野壯與豐田裕大詮釋的「佐棗CP」，光憑第一季那場「和好之吻」就吻下夏季日劇最佳接吻場景首位。為了找回那種黏膩又窒息的戀愛感，兩人開拍前甚至進行了為期一週的「同居訓練」，現場甚至傳出乾脆共睡一張床來培養默契，就是要讓那種眼神拉絲的化學反應在鏡頭前徹底爆發。

廣告 廣告

比起第一季的相識悸動，第二季直接切入同居生活後的現實考驗。間宮晉升店鋪主任，天才佐橋則成了專業彩妝師，兩人除了要應付家庭壓力與新人的介入，最讓粉絲心碎的莫過於佐橋可能赴巴黎進修的遠距離危機。從單純灑糖進化到職場與愛情的平衡，那句「今次換我來支持你了」展現出兩人守護愛情的決心，不再只是單純的甜蜜，更多了分情感的厚度。

奧野壯與豐田裕大為了培養默契，開拍前展開為期一週的「同居訓練」。（GagaOOLala提供）

製作團隊這次在視覺上依舊維持高級時尚感，每一幀畫面都美到能直接當桌布。除了演員陣容迎來加藤羅莎、中川翼等實力派大咖，人氣團體「浦島坂田船」也再度擔綱主題曲〈Lamé Gradation〉。當熟悉的旋律響起，瞬間就把觀眾帶回那個充滿亮片的浪漫氛圍。美妝界雙王子能否挺過這場遠距離風暴？每週五更新的劇情將給出答案。

《美妝搭檔情人》第二季每周五在GagaOOLala跟播。（GagaOOLala提供）

更多鏡週刊報導

Ella演唱會傳砸重金買15首S.H.E金曲 華研大動作反駁：未收到聯繫

一起唱歌吧！通心粉鉛筆邀台粉「憑感覺大聲唱」 動漫歌姬May’n二十週年盛宴接力登場

周蕙將攻小巨蛋開唱 鬆口想找賞心悅目的「小鮮肉」交往