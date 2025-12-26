粉絲敲碗李洪基都看到了！FTISLAND下月北流開唱宣布加場

FTISLAND下月將帶著FTSODE巡演在北流開唱。（希林國際提供）

韓國樂團FTISLAND將於明年1月24日在北流舉辦「2026 FTISLAND CONCERT ‘FTSODE’ in TAIPEI」，演唱會門票也在開賣後迅速完售，再次展現FTISLAND累積多年的超強人氣，為回應粉絲的熱情支持與不斷湧入的加場期待，主辦單位經多方協調後，宣布將於隔天（25日）加場演出，讓更多粉絲有機會親臨現場，一同感受FTISLAND的搖滾魅力。

FTISLAND今年行程滿檔，即使到了年末仍馬不停蹄，成員們也透過各式活動展現多元面貌，主唱李洪基近期參演音樂劇《Sugar》，以突破自我的女裝角色搭配紮實的演技與唱功，獲得觀眾高度好評；貝斯手李在真則參與特別合作數位單曲〈Memory Balloon〉，以抒情溫柔的旋律向粉絲傳遞回憶與安慰的情感。此外，李洪基近期也開通個人Threads帳號分享生活點滴，FTSODE台北場門票完售後，PRIMADONNA（官方粉絲名）們還紛紛湧入敲碗許願加場，熱烈程度讓洪基親自留言回覆，如今加場消息正式公布，也讓粉絲笑喊：「現在許願歐巴都能直接聽見了！」

「2026 FTISLAND CONCERT ‘FTSODE’ in TAIPEI」宣布加場。（希林國際提供）

加場演唱會門票將於12月30日中午12點在ibon售票網站及全台7-11 ibon 機台開賣，票價分為TWD6,580／TWD5,580／TWD4,880，所有購票者皆可獲得一套台北場限定小卡（共3張），購買TWD6,580票價者將能參與彩排並有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利，購買TWD5,580票價者則有機會抽團體合照、親簽海報及親簽拍立得等福利。更多詳情請洽主辦單位「希林國際」官方社群查詢。

