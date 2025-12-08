Ｘ粉絲數從90萬暴漲到240萬 「高市早苗風格」貼文吸引日本民眾關注

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗自10月被指名首相後，其一舉一動皆備受關注。其中，她在社群平台的發文也引發關注，不論是政策到私生活煩惱等多種社群貼文都吸引不少日本民眾關注，而她在Ｘ上粉絲數從原先90萬暴漲到240萬，顯現高市早苗個人魅力深受日本民眾喜愛。

根據《共同社》報導，高市在社群平台Ｘ粉絲數截至本月7日已超過240萬，成為日本高人氣政治人物。而原先在她就任首相前的9月下旬才為90多萬，之後隨著她成為日本首位女性首相、貼文風格，使得他的粉絲數隨後暴漲，甚至超越日本首相官邸追蹤人數168萬。《共同社》還引述高市身邊人士稱「官僚也幫忙發帖，但多是她本人寫的」，發帖的話題也是高市自己決定。

普與高市早苗在「陸戰隊1號」合影。 圖：擷取自高市早苗X（前推特）

在敲定針對物價高漲的經濟對策的11月21日，高市發文強調「這是把擔憂變為希望的對策」。在外交方面，她表示10月訪日的美國總統是「盟友」，然後上傳了在總統專用直升機「陸戰隊1號」上的合照，強調蜜月氛圍。

除了政策宣傳外，高市還會在社群上吐露自己的煩惱。11月她上旬發文表示，由於警備森嚴等，讓她無法去美髮廳，而自己剪髮還把頭髮剪壞了，被丈夫笑。

註：日本首相官邸非日本首相官方住處，為日本首相及其官僚日常辦公機構，類似我國總統府。

