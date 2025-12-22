粉絲曬F3+阿信演唱會照「喊4字」 釣朱孝天怒回應

娛樂中心／楊佩怡報導

F4與五月天阿信在12月19日至22日在上海舉行「F✦FOREVER 恆星之城」演唱會，然而四位成員中僅有言承旭、吳建豪與周渝民現身名單，朱孝天則疑似因先前常在直播中透露內部狀況，引發團體不滿，才被排除在外。就在演唱會當天，中國粉絲在社群上PO出代替朱孝天出演的阿信現場照，並寫下「謝謝朱哥」，不料竟釣出朱孝天親自回應，疑似在用暗酸阿信的方式來反擊網友，引發中網熱議。





有網友PO出阿信照片表示「謝謝朱哥」，竟意外釣出朱孝天回應。（圖／翻攝自微博）

中國粉絲日前在F3與阿信的上海演唱會上，拍下阿信的側顏全身照PO在小紅書，並配文表示：「謝謝朱哥」，像是在暗指朱孝天未出席讓粉絲能夠看到五月天阿信。沒想到這篇貼文被朱孝天看見，本人親自在留言區反擊，他表示：「不是我說，給你的偶像截張好看的圖有那麼難嗎…」，並附上摀臉笑到流淚的表情符號。

阿信（左1）與F4其他3名成員周渝民（右1）、吳建豪（右2）、言承旭（左2），近日在上海舉辦連續3天的演唱會。（圖／翻攝自微博）

朱孝天的留言曝光後，讓不少網友傻眼不已，認為他是藉由暗酸阿信來反擊網友，「他是想表達他比阿信帥，迷之自信，他在演藝圈又不出眾」、「講話這麼酸明眼人看得出來」、「一個公眾人物看到網友的評論自己就上升到偶像本身。這不是所謂的個性，情商低，這就是小人做派」、「先不說其他，單顏值這方面，阿信比他帥多了」、「這種人我會躲的遠遠的，說話總是陰陽怪氣，做人也別別扭扭，誰陪他玩兒這些？」。

疑似是原PO的網友後續有私訊朱孝天，向其解釋貼文沒有引戰之意。（圖／翻攝自微博）

不過也有許多朱孝的粉絲力挺他，「總有別有用心的人過度解讀，朱孝天很正常的評論而已」、「這個阿信的粉絲去惹別人幹嘛」、「F4缺一不可，朱孝天的位置沒人能取代！」。此外，疑似是該名發文稱「謝謝朱哥」的網友，後續有私訊朱孝天，並坦言沒有要引戰的意思，而朱孝天則回：「我沒怪你啊」、「我就是覺得阿信本人其實挺好看的，你截的圖有點醜化他了」，而該名網友又再度傳訊稱想寄家鄉土產給他，不過朱孝天僅回「心領了」後，就無下文了。

